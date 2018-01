Neue Garde bezaubert das Publikum

Das Faschingskomitee hat eine neue Garde: Die "Butterfly Dancers" gaben beim Kinderfasching der SG Eltmann am Sonntag in der Stadthalle ihr Debüt. Donnernder Applaus belohnte den Nachwuchs, der sich erstmals präsentierte.

19 Mädchen im Grundschulalter hatten in den vergangenen Monaten fleißig mit Katrin und Lena Bühl trainiert und legten nun einen tadellosen Gardetanz aufs Parkett. Von der Aufregung vorher war den Mädels kaum etwas anzumerken.



Mütter als Friseurinnen

In der früheren Gastwirtschaft unter der Stadthalle hatte das zwei Stunden zuvor noch ganz anders ausgesehen. Zwei Mütter waren damit beschäftigt, die Frisuren zu zaubern, während Bianca Eck jedes der Mädchen mit einer filigranen Bemalung am linken Auge verzierte.



Die Anspannung fällt ab

"Das hat dann gerade so hingehauen mit der Zeit", strahlte sie, als die Mädels ihren Auszugsapplaus bekamen. Von der Bühne herab durften sie dann auch noch einen Bonbonregen auf die Faschingskinder herabprasseln lassen, bevor sie mit viel Beifall und ganz geordnet im Gleichschritt hinausmarschierten. Dann war auch die Anspannung bei ihnen abgefallen.