Musikgruppen unterstützten Kolumbienkreis

Auf ein überwältigendes Echo stieß eine Benefizveranstaltung, zu der der Kolumbienkreis der Pfarrei Pfarrweisach in den Pfarrsaal eingeladen hatte. Die Sprecherin des Kreises, Walburga Albert, stellte das Motto des Abends "Gruß an den Frühling" in einen Zusammenhang mit den Kindern in Kolumbien, für die "Frühlings-, Herzens- und Liebeslieder" erklangen. Durch das Engagement hier werde ein Beitrag dazu geleistet, dass die Kinder dort in Kindergarten und Schule gehen können, etwas zu essen haben und menschliche Zuwendung erfahren. Besonders erfreut zeigte sie sich darüber, dass die Chöre und Gruppe sofort ja gesagt hätten, als sie wegen einer Teilnahme gefragt wurden. So gestalteten den Abend vier Musikgruppen, jeweils mit ihrem eigenen Charakter.

Der Chor des Gesangvereins "Liedertafel" aus Hellingen mit Dirigent Alfred Schröder ließ gekonnt Lieder erklingen, die einen Bezug zum Hilfecharakter des Abends herstellten. Stellvertretend für alle Akteure äußerte Vereinsvorsitzende Gabi Pfeffer ihre Freude darüber, mit ihrem Singen das Engagement des Kolumbienkreises unterstützen zu dürfen.



Kindergruppe begeistert

Die "Bramberger Spatzen", eine Kindergruppe unter Leitung und Gitarrenbegleitung von Sandra Kaps, begeisterte mit Frühlingsliedern.

Wie diese Kinder sang sich auch der Freizeitchor Neubrunn mit freien Arrangements bekannter Lieder und Walzerklängen in die Herzen der Zuhörer, angeleitet und am Keyboard unterstützt von Franz Rödelmeier.

"Weltklasse!", lautete das überschwängliche Lob einiger Besucher, bot schließlich das Urlesbacher Musikanten-Trio mit Rainer Nöller, Elmar und Hermann Zehnter. Abwechselnd mit zwei Trompeten oder als Gesangsduo und einer Bass-Tuba intonierten sie einfühlsam Lieder, die das Engagement des Kolumbienkreises trafen, wie etwa "Bring die Wüste zum Blühen, es kann deine Tat der erste Tropfen sein".

Bürgermeister Ralf Nowak nahm in seinem Grußwort Bezug auf Albert Schweitzers Worte, wonach es in der Welt auf die Helfer und die Helfer der Helfer ankomme. Genau dies erfahre man an diesem Benefizabend, von dem der Erlös in vollem Umfang an ärmste Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Kolumbien fließe.

Johannes Mauder aus Mainaschaff, Vorstand der Stiftung "Weg der Hoffnung", der der Kolumbienkreis Pfarrweisach zuarbeitet, berichtete mit Daniel Urrea über die neuesten Projekte. Der Gast aus Kolumbien leitete bisher eine Behindertenwerkstatt der Stiftung und absolviert derzeit aufgrund eines Stipendiums der Diözese Aachen ein Studium der Sozialpädagogik in Deutschland.



Hilfsprojekt für ältere Menschen

Laut Johannes Mauder ist eine Näh-Lernwerkstatt neu eingerichtet und ein Hilfsprojekt für ältere Menschen, die ausgegrenzt und in bitterster Armut leben müssten, gestartet worden. Diese erhielten dadurch die Möglichkeit, ihre Würde behalten zu können. Zudem habe man mit Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit eine Lebensmittelbank, vergleichbar mit der Tafel bei uns, aufbauen können. In elf Projekten der Stiftung erhalten derzeit etwa 2000 Kinder und Jugendliche Unterstützung, berichtete Mauder.

Barbara Mildenberger motivierte zum Ende des Abends in ihren Dankesworten mit der Anmerkung, dass viele kleine Schritte des solidarischen Teilens von uns in Kolumbien große Auswirkungen zeigten. Mit strahlenden Gesichtern gingen die Besucher nach Hause, wohl wissend, dass ihr Obolus zu 100 Prozent bei den extrem Bedürftigen in Kolumbien ankommt.