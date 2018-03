Musiker-Nachwuchs zeigt in Ebelsbach Können

Unter dem Motto "Musikalisches Frühlingserwachen" stand das Konzert der "Egerländer Musikanten" des Musikvereins "Harmonie" im Ebelsbacher Bürgersaal. Mitwirkende waren die Bläserklasse, das Nachwuchsorchester und das Hauptorchester. Vorsitzender Markus Reinwand moderierte in treffenden Worten diesen Abend.



Unter Leitung von Werner Lehrieder begann die Bläserklasse mit der "Sternpolka", der die "Arabian Dreams" und der "Monster Rock" folgten. Eine besondere Zugabe gaben die jungen Musiker mit dem Nachwuchsorchester "Harmonie Kids". In dieser so einmaligen Besetzung mit fast 40 Personen wurde der "Fluch der Karibik" gespielt. Dann kamen mit dem Nachwuchsorchester die schon etwas erfahrenen Jungmusiker auf die Bühne. Die Ebelsbacher "Harmonie Kids" und das Nachwuchsorchester der Stadtkapelle Eltmann bilden eine Formation unter dem Motto "mir spiel'n zamm" unter der Leitung von Werner Lehrieder. Los gings mit dem Zirkusmarsch, wo sich die "Kids" passende Tiermasken aufsetzten.



Die sehr schön gesetzte Polka Jungendträume verlangte schon einiges Können. Solistische Einlagen von Tenorhorn und Trompete sorgten für viel Beifall. Beim Welthit der Blues Brothers "Everybody neets somebody" ging es so richtig ab! Das Publikum klatschte kräftig mit, und so war eine Zugabe unumgänglich: Mit "Rock around the Clock" verließ das Jugendorchester die Bühne.



Solisten alle wunderbar

Die Egerländer Musikanten unter der Leitung von Kapellmeister Stefan Krines begingen den zweiten Teil des Konzertes mit der Polka für Trompete. Rüdiger Schorr als Solist glänzte in "Walter Scholz"-Manier, denn er spielte seinen Part auswendig. Überhaupt waren in alle Stücke dieses zweiten Teiles Solostücke. Jakob Selig mit Tuba beim "Türkischen Marsch", die Brüder Marco und Dominik Rügheimer mit "Bohemian Lovers, in "Dixie Mood" traten mit Jasmin Schmitt, Rüdiger Schorr und Werner Lehrieder gleich drei Solisten auf.



In Blaskapellen eher selten ist die Piccolo-Flöte, aber in Ebelsbach war eine dabei: Lisa Schauer mit der sehr schnellen "Drosselpolka". Nach ihr erklangen "Erinnerungen" mit Solist Daniel Hemmerich. Mit einem Bravourstück in der Blasmusik endete diese Solorunde: Es erklang der "Csardas",der von Jasmin Schmitt auf ihrer Klarinette wahrlich meisterhaft interpretiert wurde.



Nach einer kurzen Pause ging es in den dritten Teil des Frühjahrskonzertes. Wer allerdings dachte, dass es jetzt etwas gediegener zugehen würde, hatte sich getäuscht. Nun erklangen Melodien aus Film und Popmusik. Amerikanische Märsche, Italo-Oldies und ein Abba-Medley rissen die Zuhören fast von den Stühlen. Dirigent Krines zeigte sich bei Melodien von Karel Gott auch als exzellenter Sänger. Das Glanzlicht im dritten Teil war ein Potpourri mit den größten Westernmelodien des berühmten Filmmusik-Komponisten Ennio Morricone. "Moment for Morricone" ist ein Oberstufenwerk, das von allen Musikern höchste Genauigkeit und Taktsicherheit erforderte.

Sichtlich stolz waren sowohl der Kapellmeister als auch seine Musikanten nach diesem großartigen Konzert. Zwei Zugaben, dann endlich - Feierabend!



Eine besondere Musiker-Persönlichkeit

Mehr als nur Musiker ist Werner Lehrieder. Seit mehr als 40 Jahren spielt er Blasmusik. Neben den Egerländern ist er auch beim Musikverein Krum aktiv. Lehrieder spielt sowohl im Posaunenchor Gleisenau, als auch im Bezirksposaunenchor Rügheim mit. Weil das noch nicht genug ist, gehört Werner Lehrieder auch der "Brass-Band Bad Königshofen" an. Doch das ist auch noch nicht alles, denn die Nachwuchsarbeit liegt ihm am Herzen. Werner Lehrieder ist Leiter der "Harmonie Kids" Ebelsbach und des Jugendorchesters Eltmann, die gemeinsam auftreten in "mir spiel'n zamm". Wenn Musikschüler die Bläserklasse verlassen, kommen sie zu Werner Lehrieder und werden weiter ausgebildet.



In wöchentlichen Proben werden Jungmusiker zu perfekten Blasmusikern geschult. Und wenn man dann so eine Plattform wie dem Frühjahrskonzert bekommt, um sein Erlerntes zu zeigen, dann macht es den Leiter und seine Schülern natürlich sichtlich stolz und glücklich. Werner Lehrieder dürfte somit weiterhin viel Erfolg mit seiner Nachwuchsarbeit und in seinem musikalischem Wirken habe.