Musiker ließen die 70 schwungvoll hinter sich

Das Neujahrskonzert bilde den Abschluss der Feiern zum 70. Geburtstag der Blaskapelle Pfaffendorf, sagte Vorsitzender Robert Klein bei seiner Begrüßung in der Schlosskirche in Pfaffendorf. Begonnen hatte das Jubiläumsjahr im Januar 2017 mit einem Ehrenabend. "Das Neujahrskonzert soll gleichzeitig eine Reise in der Vergangenheit unserer Kapelle sein", so der Vorsitzende.



Die Musiker der Blaskapelle Pfaffendorf spielten in den ersten Jahren meist nur zu kirchlichen Anlässen, wie beim Konzert zu erfahren war. Allerdings ertönten beim Neujahrskonzert in der Schlosskirche in Pfaffendorf keine kirchlichen Lieder, sondern schwungvolle Egerländer Melodien, wie zum Beispiel die "Dompfaff-Polka" von Ernst Mosch von den Egerländer Musikanten.



Musik aus den 50er Jahren, das war Gedanke der Liedauswahl des Konzertes, womit Stücke dargeboten wurden, die die Kapelle in ihren Anfangsjahren schon spielte. Die Musiker aus Pfaffendorf legen noch heute großen Wert darauf, verschiedene kirchliche Veranstaltungen musikalisch zu begleiten. Im Jahr 1948 traten sie beim Bittgang nach Lohr erstmals öffentlich auf.



Geschichte in Bildern

Erinnert wurde an Bruno Rützel, der als erster Dirigent den Taktstock bei der Blaskapelle Pfaffendorf schwang und dies bis 1992 tat. Der Walzer "Zwei weiße Rosen", erklang in der Kirche, wobei wohl mancher Besucher in Gedanken das Tanzbein mit schwang. Während der Darbietungen der Blaskapelle lief eine Präsentation, bei der Bilder aus vergangenen Jahrzehnten zu sehen waren und die 70-jährige Geschichte der Blaskapelle lebendig werden ließen.



"Auf der Vogelweide", wiederum eine Polka des Egerländer Musikanten Ernst Mosch, wurde schwungvoll unter Stabführung von Dirigenten Maik Bayersdorfer dargeboten. Bei manchen Stücken legten Musiker ihre Instrumente zur Seite, um die Lieder singend zu begleiten.



"Kulturträger des Liedgutes"

Erinnert wurde zwischen und während der Liedbeiträge immer wieder an die Geschichte und Auftritte der Kapelle, die seit 1970 jährlich Kirchweihständchen spielt und im Jahr 1984 eine neue Tracht erhielt, die sie heute noch kleidet. Besonders stolz sind die Musiker darauf, im Jahr 1991 auf "Welle Mainfranken" aus dem Dominikus-Savio-Heim live gesendet worden zu sein. Ein Höhepunkt war auch die Teilnahme an der 750-Jahr-Feier von Pfaffendorf im Jahr 1983.



Die "Amsel-Polka" und "Egerland, Heimatland", sowie weitere Lieder ließen das Frühjahrskonzert der Blaskapelle Pfaffendorf zu einem kurzweiligen Vergnügen werden. Am Schluss dankte Landrat Wilhelm Schneider der Blaskapelle. "Ich habe gerne die Schirmherrschaft für das Jubiläum übernommen und freue mich dass die Kapelle, wie alle Kapellen in unserem Landkreis, als Kulturträger des Liedgutes wirken."