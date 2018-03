Julia Müller-Bohn, Christoph Müller, Andrea Steinberg und Claudia Mendel, allesamt als Orchestermusiker im Fränkischen präsent, lieferten beim Meisterkonzert im Schüttbau in ihrer Formation mit Klarinetten, Es-Klarinette, Bassetthorn und Bassklarinette ein inhaltlich durchaus wagemutiges, musikalisch absolut überzeugendes Programm.

Bis auf ein Werk erklangen Bearbeitungen, doch die Frage nach deren Legitimierung war schnell im Keim erstickt: Mozarts Ouvertüren zu den Opern "Die Zauberflöte" und "Don Giovanni" ließen kaum etwas an orchestraler Klangfülle vermissen. Edel, kultiviert, differenziert und vollkommen wurde hier musiziert. Nach feierlichen Eröffnungsgesten quirlte das Laufwerk hurtig dahin.

Furios und dramatisch ließen die vier Musiker auch die Königin der Nacht auftreten: Die Koloraturarie "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" konnte jedoch in der Darstellung durch die Klarinetten nicht überzeugen.

Dass sich mit dem Ensemble Clarezza exzellente Solisten zu einem hervorragend interagierenden Kammermusik-Ensemble zusammengefunden haben, merkte man auch bei Werken von Johann Sebastian Bach: Barockmusik auf der Klarinette, die doch erst im 18. Jahrhundert Einzug ins Musikleben fand? Fünf Fugen profitierten von der klar strukturierten, aber feinfühlig ausmusizierten Interpretation der vier Musiker, die Tempi teilweise recht forsch, die Themeneinsätze deutlich konturiert. Langer Atem war nötig, auch großes Durchhaltevermögen, bis die Schlüsse fein und geschmackvoll austrudeln durften.

Mozarts Salzburger Sinfonie Nr. 1 D-Dur stimmte heiter, wirkte herzerfrischend und verspielt, auch mal zupackend, immer leicht und luftig. Tänzerisch und virtuos das delikat musizierte Allegro, sanft schwingend das Andante, und beim kecken Presto perlten und kullerten die Töne zum köstlichen Hörgenuss in den Saal.

Das einzige Originalwerk des Abends stammte von dem britischen Militärmusiker James Waterson, einem Zeitgenossen von Johannes Brahms. Eine angenehme Wahl und ein dankbares Werk der Romantik, kann man als Klarinettist in der Komposition doch alles entdecken, um sich künstlerisch zu beweisen: Virtuosität, dynamische und farbliche Kontraste, hohe Anforderungen ans Zusammenspiel, spannungs- und emotionsgeladene Abschnitte, Melodienseligkeit, harmonischen Reichtum und überraschende Wendungen. Dieses Kabinettstück kostete das Ensemble Clarezza weidlich aus, musizierte bewegt und bewegend.

Wieder ein wahres Meisterkonzert, das von den zahlreichen Besuchern im fast ausverkauften Saal mit Bravorufen und lang anhaltendem Applaus gefeiert wurde. Elke Tober-Vogt