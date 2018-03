Mofafahrer blieb bei Unfall in Zeil zum Glück unverletzt

Die Situation kommt in der Oberen Torstraße in Zeil gefühlt zehn Mal am Tag vor, gehört aber zur normalen Verkehrssituation: In der Engstelle, gegenüber dem Gasthaus "Zur Rose", hatte ein Laster gehalten, um Ware auszuladen. Ein Kleinlasterfahrer wollte an dem Hindernis vorbeifahren und lenkte dazu seinen Fiat von seiner Straßenseite auf die Gegenfahrbahn.



Zweiradfahrer kam auf der Gegenfahrbahn heran

Offenbar hatte er aber laut Polizei einen Mofafahrer übersehen, der vom Stadtturm her in die Innenstadt unterwegs war. Der Zweiradfahrer konnte wohl auch nicht mehr ausreichend bremsen, und die beiden prallten mit geringer Geschwindigkeit aufeinander.



Der Mofafahrer fiel im Anschluss von seinem fahrbaren Untersatz auf den Boden.

Im Rettungswagen wurde der 76-Jährige untersucht, fühlte sich aber nach Angaben der Polizeiinspektion in Haßfurt ausreichend wohl, um wieder weiterfahren zu können. An beiden Fahrzeugen hatte es offenbar nur kleinere Kratzer gegeben.



Obere Torstraße beidseitig gesperrt

Auswirkungen hatte der Kleinunfall auf den Verkehr in der Zeiler Hauptstraße und in der Oberen Torstraße: Fahrzeuge mussten für die Zeit der Unfallaufnahme, etwa 30 Minuten, in engem Umfeld wenden. Vor allem für Lastwagenfahrer bedeutete das, ihre Gefährte im Bereich des Marktplatzes so zu manövrieren, dass sie wieder die Innenstadt verlassen konnten.