Mit Wahl von "Haßfurts Traumhund 2018"

Fotoshooting als Hauptpreis



"Wir lassen Hundeherzen höher schlagen" - unter diesem Motto findet am Samstag, 5. Mai, in Haßfurt "Spring-Dog", der erste fränkische Hundefrühlingsmarkt statt. Bereits seit Anfang dieses Jahres haben sich Steffi Lurz und ihr Lebensgefährte Tim Biermann aus dem Burgpreppacher Ortsteil Hohnhausen mit der Vorbereitung voll ins Zeug gelegt. Die beiden hatten bereits Ende November "Dog-Christmas" organisiert, den ersten fränkischen Hundeweihnachtsmarkt, der trotz schlechten Wetters einen großen Besucherandrang erfuhr.Rund 30 Aussteller werden sich beim Hundefrühlingsmarkt auf der Wiese hinter dem Festplatz Gries präsentieren. So wird es eine große Auswahl an Halsbändern und Leinen in allen möglichen Variationen geben, Hundebetten, Spielzeug, Qualitätsfutter, Pflegeartikel, Hundepullis und -mäntel, Schmuckanhänger mit Haaren des eigenen tierischen Lieblings und vieles mehr. Frauchen und Herrchen wird die entsprechende Outdoor-Kleidung zum Gassigehen angeboten.Informieren kann man sich bei einer Hundeschule und einer Tierschutzorganisation sowie bei einem Tierbestattungsunternehmen. Ein professioneller Tierfotograf wird vor Ort sein, um die vierbeinigen Lieblinge in das rechte Licht zu rücken. Für das leibliche Wohl ist mit Leckerem vom Grill, vegetarischen Snacks sowie Kaffee und Kuchen gesorgt."Sehr viele Sachen, die angeboten werden, sind Unikate, die nicht im Laden erhältlich sind", hebt Steffi Lurz hervor, die mit Herzblut hinter der Veranstaltungsidee steht.Ihr Freund Tim Biermann ergänzt: "Uns war es wichtig, alles sehr hundefreundlich zu gestalten. Unser Festplatz am Main ist großzügig gestaltet, so dass man auch mit jungen oder unsicheren Hunden kommen kann und immer genügend Platz zum Ausweichen hat."Auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm ist geplant. Es wird Vorführungen des Dog-Dancing-Teams der Hundefreunde Eltmann geben, genauso wie eine anschauliche Darstellung der Arbeit der BRK-Rettungshundestaffel Haßberge. Ein Erste-Hilfe-Kurs für Hunde wird angeboten und auch eine ehemalige Teilnehmerin der RTL-Sendung "Supertalent" hat ihr Kommen zugesagt. Tanja Hartmann aus Prichsenstadt wird zusammen mit ihrem zehnjährigen Sohn René und ihrem Australian Shepherd "Lucky" zahlreiche faszinierende Tricks vorführen, die sie einstudiert haben.Höhepunkt der Hunde-Messe wird die Wahl zu "Haßfurts Traumhund 2018" sein. In zwei Runden können hier die Besucher ihren Hund der Öffentlichkeit präsentieren und die Bindung zu ihm anhand von Tricks oder anderen Dingen vorführen. Der Fantasie wird hier freien Lauf gelassen. Die Zuschauer werden dann mit ihrem Applaus zusammen mit der Wertung einer dreiköpfigen Jury die ersten drei Sieger ermitteln. Als Hauptpreis winkt ein kostenloses Fotoshooting mit einem Profi-Tierfotografen.Der Hundefrühlingsmarkt, zu dem der Eintritt frei ist, ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Parkplätze sind in unmittelbarer Nähe reichlich vorhanden. Für auswärtige Besucher empfiehlt es sich, im Navigationsgerät die Adresse "Untere Fischergasse 9, 97437 Haßfurt" einzugeben, damit der Festplatz Gries ohne Umwege gefunden wird. Noch mehr Informationen zu der Veranstaltung gibt es im Internet unter www.dogsfunfair.de oder auf Facebook unter "SpringDog" und "DogsFunfair".