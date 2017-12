Mit offenen Augen in der weiten Welt unterwegs

Viel rumgekommen, im Stadtgebiet und in der weiten Welt. Dabei stets genau hingeschaut - das haben die Mitglieder des Foto-Creativ-Kreises, wie sich bei der Jahresschluss-Sitzung in den Frankenstuben zeigte - auch als Audiovisions-Show. Frauenpower bei der Präsentation der Clubmeister: Es siegten Jennifer Alka aus Sylbach und Ilona Elflein aus Unterpreppach.

Für das beste Bild ohne Themenbindung wurde Andreas Schneider aus Sonneberg geehrt, beim Sonderthema "Lichtmomente" gewann Jutta Rückert aus Bad Rodach. Das beste Bild gelang Mario Kern aus Weitramsdorf.

Anhand der prämierten und vieler weiterer Bilder (ent-) führte Vorsitzender Steffen Schanz auf eine Reise durch den Jahreskalender, der mit Wettbewerben, Workshops und Exkursionen gespickt war.

Der Fokus lag dabei auf einem Porträt-Workshop an den Diebskellern bei Rabelsdorf unter der Federführung von Thomas Lehmann und diversen Exkursionen zu interessanten Stätten rundum Ebern.

Der (Sucher-)Blick schweifte auch in die Ferne: Berlin, ein Industriepark von Duisburg und drei Wochen Südafrika standen auf dem Reiseplan. Durch Wien führte Ingomar Widhalm, ein Exil-Wiener, den es nach Ebern verschlagen hat.

Das Sommerfest war wie immer ein Event, zumal es erstmals dazu genutzt wurde, eine interne Foto-Rallye durchzuführen. Die Ergebnisse dieses Wettbewerbes wurden im September bei der großen Fotoausstellung in der Xaver-Mayr-Galerie präsentiert.

Die gezeigten 150 Jahres- und privaten Bilder in der Galerie erreichten über vier Wochen mehr als 300 Personen, die die Ausstellung besuchten. Auch diverse Audiovisions-Vorträge fanden ihr Publikum, so Schanz in seiner Bilanz. "Besonders die Kurzvortragsveranstaltung sowie die Mitgliederpräsentation begeisterten die Besucher."

Quasi mit dem Teleobjektive zoomte Schanz auch schon die Ereignisse der nächsten beiden Jahre heran. So stehe 2019 das 40. Jubiläum an.

Das Sonderthemen 2018 lauten "kurvenreich" und "Lichtspuren". Clubabende und Stammtische finden im wöchentlichen Wechsel ab 2. Januar statt.

Dazu soll vor den Clubabenden im 14-tägigen Turnus ein Kinder- und Jugendprogramm installiert werden, in dem Jugendliche in den Fotoclubräumen mit Übungen, Workshops und Bildbesprechungen, um den Nachwuchs an Bildgestaltung und fotografische Technik heranzuführen.

Anmeldungen dazu sind noch möglich bei Adrian Price, Hohnhausen (Telefon 09534/173041).