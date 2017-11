Mit allen Sinnen im Einsatz

"Urgel" hat sich seit Jahren über die Landkreisgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Die neun Jahre alte Labrador-Mischlingshündin von der Rettungshundestaffel des BRK-Kreisverbandes Haßberge ist so etwas wie ein alter Hase auf dem Gebiet der Personensuche. Immer wieder gelingt es der Mantrailer-Hündin, mit ihrer Hundeführerin Brigitte Fiedler Vermisste aufzuspüren. Dabei verlässt sich "Urgel" voll auf ihre Supernase und führt so Rettungsmannschaften zielstrebig zu dem/r Gesuchten.

Die Helfer der im Jahr 2001 gegründeten Rettungshundestaffel erbringen diesen wertvollen Dienst allesamt ehrenamtlich. Durchschnittlich haben sie alle sechs Tage einen Einsatz. Alleine diese Zahl zeigt, wie wichtig die Rettungshunde sind, um Menschen aus Notlagen zu retten, die sich meist in hilfloser Lage befinden und mitunter dringend auf medizinische Hilfe angewiesen sind.

Derzeit verfügt die Staffel über 27 Hunde, wie stellvertretende Leiterin Brigitte Lutz aus Haßfurt sagt. Davon sind elf geprüfte Flächenhunde sowie ein Mantrailer und ein Trümmerhund. Weitere sieben Flächenhunde, vier Mantrailer und ein Trümmerhund sind in Ausbildung, bilanziert Ausbilderin Heike Iffland (Sendelbach).

Die derzeit 21 aktiven Mitglieder der Rettungshundestaffel investieren viel Freizeit für die Hilfe am Nächsten. Hundeführer Wolfgang Amend aus Ebern zählt neben den Einsätzen vor allem Übungen und Ausbildungen für Mensch und Tier auf. 16 Mitglieder besitzen die abgeschlossene Fachdienstausbildung, elf davon mit geprüftem Hund und fünf im Moment ohne geprüften Hund. Alle Mitglieder verfügen zudem über eine Sanitätsausbildung, einer ist sogar Erste-Hilfe-Ausbilder.



Für die Hunde ist es ein Spiel

Für Mantrailer-Hündin "Urgel" sind solch statistischen Zahlen unwichtig. Für sie zählt nur eines: Vermisste zu finden! Wenn es im Einsatz in besonders dramatischen Fällen mitunter um Leben und Tod geht, es also darauf ankommt, dass ein Vermisster rechtzeitig gefunden und so vor gravierenden gesundheitlichen Schäden bewahrt wird, ist das für "Urgel" und ihre vierbeinigen Kollegen vor allem ein Spiel, an dessen Ende es eine tolle Belohnung gibt: das Lieblingsspielzeug oder eine leckere Leberwurst. Und jede Menge Lob und Streicheleinheiten vom Hundeführer.

Auch für die Hundeführer ist eine erfolgreich abgeschlossene Suche ein tolles Erfolgserlebnis: "Es bleibt das Gefühl, etwas Gutes getan und einem Menschen geholfen zu haben", sagt Brigitte Lutz. Für die Ehrenamtlichen ist das ihre "Belohnung". Dafür trainieren sie zweimal pro Woche, jeweils am Sonntagvormittag und am Mittwochabend, intensiv. Zu der heuer bereits absolvierten reinen Einsatzzeit von rund 160 Stunden kommen für Ausbildung in Theorie und Praxis, Übungen, Sanitäts-, Funk-, Karten- und Kompass-Schulungen sowie das Training weit über 2000 Stunden zusätzlich hinzu.



Fünf Menschen lebend gefunden

Bei den Einsätzen in diesem Jahr wurden durch die Rettungshunde fünf Menschen lebend, weitere acht nur tot gefunden. 18 Einsätze wurden durch die Polizei abgebrochen, weil die Vermissten wieder aufgetaucht sind. Weitere 27 Vermisste wurden durch Polizei, Feuerwehr oder Angehörige gefunden oder sind von selbst zurückgekehrt. Bei vier Vermissten ist deren Schicksal bis heute unbekannt.

Wer Lust hat, sich mit seinem Hund bei der Rettungshundestaffel zu engagieren, kann sich unverbindlich bei den Staffelleiterinnen Bianca Herz und Brigitte Lutz, erreichbar per E-Mail an rettungshunde@kvhassberge.brk.de, informieren. Interessierte wenden sich an die BRK-Servicestelle Ehrenamt in Haßfurt, Telefonnummer 09521/955018.



Rettungshunde

Mantrailer suchen eine bestimmte Person anhand eines Geruchsträgers. Sie sind in der Lage, den Trail (gelaufenen Weg) auch noch nach mehreren Tagen und Wochen nachzulaufen.



Flächenhunde können großflächige Gebiete absuchen. Der Hundeführer durchquert das abzusuchende Gebiet und der Hund durchstreift in weiten spiralförmigen Bögen das Gelände. Dabei suchen die Hunde nach menschlichem Geruch. Diesen Duft können sie auf weite Entfernung wahrnehmen. Sie zeigen jeden Menschen an, der in ihr "Opferschema" passt. Eine Gruppe Spaziergänger, die sich unterhalten, beachtet er nicht, aber zum Beispiel jede Person, die sich nicht rührt oder am Boden liegt. Oder auch wenn sie sich oben in einem Baum befindet.



Trümmerhunde spüren verschüttete Menschen in unwegsamem Gelände auf, beispielsweise nach dem Einsturz eines Wohnhauses oder einer Lagerhalle. Im Ausland werden Trümmerhunde unter anderem nach Erdbeben eingesetzt.



Neues Einsatzfahrzeug

Das 20 Jahre alte Fahrzeug für die BRK-Rettungshundestaffel mit über 300 000 Kilometern Fahrleistung hat ausgedient. Deshalb muss das Rote Kreuz in ein neues, modernes Einsatzfahrzeug investieren. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 50 000 Euro. Davon sollen rund 25 000 Euro durch Spenden finanziert werden. Gespendet werden kann auf das Konto des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Haßberge, IBAN: DE37 7935 1730 0000 080440, Kennwort: "Rettungshunde - neues Einsatzfahrzeug". Auf Wunsch stellt das BRK eine Spendenquittung aus, die bei der Buchhaltung telefonisch unter 09521/955016 angefordert werden kann. mi