Meisterehren und Aufstieg werden belohnt

Die Sportlerehrung der Gemeinde im Steigerwald fand im Feuerwehrhaus in Untersteinbach statt. Bürgermeister Matthias Bäuerlein freute sich, dass er vier Mannschaften zu ihrem Meistertitel und Aufstieg in die nächsthöhere Liga beglückwünschen könne. Der Sport und die Sportvereine seien eine wichtige Einrichtung in der Gemeinde. Hier werde wertvolle erzieherische Arbeit geleistet, die den Kindern und Jugendlichen und damit der nächsten Generation zugute komme, sagte er. Viel wichtiger als sportliche Erfolge aber seien die gemeinsamen Aktivitäten und die gemeinschaftlichen Erlebnisse sowie das Vereinsleben im Ort.



Bei den gehörlosen Schützen wurde Andreas Heilmann aus Spielhof (Schützenabteilung Bamberg) ausgezeichnet. Er hatte bei der deutschen Meisterschaft vordere Plätze belegt.



Die Herrenmannschaft des TC Rauhenebrach hatte mit vier Siegen und einer Niederlage den ersten Platz in der Runde belegt und die Meisterschaft für sich entschieden. Zur Mannschaft gehören Andreas Krämer, Michael Tuchart (Vorsitzender), Stefan König, Julian Rügemer, Heinrich Herzog, Mario Panzer, Steffen Behringer, Günther Tioka, Jürgen Wolf (Zweiter Vorsitzender), Jan Rüttinger und Christian Kehr (Mannschaftsführer).



Geehrt wurde die Erste Fußballmannschaft des SC Koppenwind. Sie hatte die Meisterschaft in der B- Klasse erreicht und stieg in die A-Klasse auf. Die besten Torschützen waren: Manuel Müller (41 Tore), Johannes Hetzel (20), Egon Grief (acht) und Fabian Hirt (sieben).



Gewürdigt wurde die U-12-Mädchen-Korbball-Mannschaft der SG Untersteinbach/Geusfeld. Sie errang in der Hallenrunde 2016/17 die dritte Meisterschaft in Folge. Am Erfolg waren beteiligt: Alina Dotterweich, Felizia Lang, Emma Hirt, Anna Schmidt, Lisa Bühl, Alia Karbacher, Sophia Stahl, Melissa Reinhart sowie Johanna Weigel.



Die U-19-Mädchen-Korbball-Mannschaft der SG Untersteinbach/ Geusfeld wurde für ihren zweiten Platz in der Hallenrunde 2016/17 geehrt. Sie trat zum ersten Mal in der Bezirksliga an, der

zweithöchsten Korbball-Liga. Am Erfolg beteiligt waren: Nina Hümmer, Nina Rüttinger, Elena Rüttinger, Elena Leicht, Sophia Heuss, Theresa Herbst, Tanja Müller, Alia Wirth, Svenia Orth, Tina Bäuerlein, Isabell Hegler und Luana Wirth.