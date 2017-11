Mehr Platz für Haßfurts Grundschüler

Es kommen wieder geburtenstarke Jahrgänge, und darauf muss die Stadt reagieren, weil die Grundschulräumlichkeiten einfach nicht ausreichen: Das Kommunalinvestitionsprogramm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen, kurz Kips, winkt mit 90-prozentiger Förderung.



Nötig sind die Erweiterungen, das wurde in der Sitzung des Stadtrats am Montag auch deutlich, weil moderner Unterricht einfach auch vernünftige (Gruppen)Räume benötigt und weil die Familien heutzutage ohne eine Mittagsbetreuung oft nicht mehr auskommen. Die Mutter, die zuhause mit dem Mittagessen wartet, ist eben nicht mehr der Regelfall wie das noch in den 1970er Jahren so war.



Um aus den Fördertöpfen schöpfen zu können, fasste der Haßfurter Stadtrat nun Grundsatzbeschlüsse für die Vorbereitung und Vorplanung von Erweiterungen und Umbauten an den Schulstandorten Dr-Neukam-Straße/Dürerweg, Nassachtal und Sylbach. In der Neukam-Straße sollen zwei weitere Klassenzimmer und zwei flexible Gruppenräume entstehen, im Nassachtal soll die Mittagsbetreuung ausgebaut werden und in Sylbach soll die Pausenhalle zur Mensa umgebaut und eine Küche angebaut werden. Summasummarum sind das Investitionen, die wohl die zwei Millionen Euro in den nächsten Jahren überschreiten.