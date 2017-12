Mehr Gezänk als vorweihnachtlicher Friede

Der örtliche Vertreter im Gemeinderat Burgpreppach, Michael Krug, hatte die Anliegen der Bevölkerung gesammelt und führte Bürgermeister Hermann Niediek und Mitglieder des Gemeinderats an verschiedene Stellen im Dorf, wo sie Handlungsbedarf sehen.



Gleich an der Sammelstelle, dem Buswartehäuschen, wurde das undichte Dach bemängelt. Der Bürgermeister versprach, dass der Schaden behoben wird. Elmar Appel äußerte sich lobend darüber, dass die gemeindliche Informationstafel neben dieses Häuschen versetzt wurde. Man könne tatsächlich viele Bewohner sehen, die diesen Standort gut nutzten. Von verschiedenen anderen Bürgern musste er sich allerdings heftigen Widerspruch anhören, ein Grund hierfür wurde weniger erkenntlich.



An mehreren Stellen im Dorf wurden schadhafte Stellen in Asphaltdecken von Straßen, hervorragende Kanaldeckel oder reparaturbedürftige Gehwege begutachtet. Zusammen mit Bauhofleiter Manfred Schirdewahn sagte Bürgermeister Niediek zu, dass eine Prioritätenliste für die Gesamtgemeinde erstellt werde, um die Schadstellen in den Ortsstraßen nach und nach zu beseitigen.



Nicht gerade als Schmuckstück präsentiert sich derzeit das ehemalige "Feuerwehrgerätehaus", inzwischen eher ein baufälliger kleiner Schuppen, der sich an eine Scheune anlehnt. Hier sollen zunächst die Besitzverhältnisse geklärt und dann das Gebäude gegebenenfalls durch die Gemeinde abgetragen werden.



Am See nahe dem Eingang zur Kirche soll ein Baum gepflanzt werden, der mehrere Jahre lang in der Weihnachtszeit mit Lichterschmuck behängt werden kann.



Als heftiger Streitpunkt entpuppte sich bei dem Dorfrundgang das ehemalige Schulgebäude. Dieses wird von den Leuzendorfer Vereinen genutzt und enthält einen Probenraum für die Leuzendorfer Blasmusik, einen Jugendraum und einen Gemeinschaftsraum. An den Kosten für den Unterhalt beteiligen sich die Vereine finanziell und mit Arbeitseinsätzen. Zudem wird das Gebäude samt umliegendem Anwesen für größere Festlichkeiten und Veranstaltungen vermietet.



Dann aber reicht die Stromversorgung nicht aus, und deshalb setzte es jetzt heftige Vorwürfe gegen die Gemeindeverwaltung. Bürgermeister Niediek versuchte die Wogen zu glätten und sicherte zu, eine etwa nötige Verstärkung der Absicherung durch einen Fachmann feststellen zu lassen.



Doch schon folgten weiter Vorwürfe an den Bürgermeister wegen des angrenzenden Sportplatzes, den die Leuzendorfer nutzen und pflegen. Dem neutralen Zuhörer konnte nicht ganz klar werden, um welche Sachverhalte es dabei im Grunde geht. Bürgermeister Niediek wird das Thema im Gemeinderat auf die Tagesordnung bringen mit dem Ziel einer Klärung.



Insider ließen durchblicken, dass es sich bei dem immer wieder aufkommenden Gezänk nicht um Sachverhalte als vielmehr um persönliche Dissonanzen handelte. So verabschiedete denn auch der Bürgermeister die Teilnehmer des Rundganges mit dem sinnigen Wunsch auf eine "Weihnacht ohne Schreierei".