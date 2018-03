Eine Geschichte, die von Wichtigem erzählt, von Wertschätzung und Anteilnahme, von Loslassen und Traurigkeit und von Hilfsbereitschaft, sahen die Buben und Mädchen aus den Kindergärten und der Grundschule. Dies alles geschah im "Schattentheater" mit dem Titel "Matti's Geschenk", das Künstler Norbert Götz auf besondere Weise darbot.

Im Rahmen ihrer Soft-Step-Aktion hatten die vier Kindergärten aus Ebelsbach, Gleisenau, Steinbach und Stettfeld zusammen mit der Grundschule zu dieser Vorstellung eingeladen. Die bezaubernde Geschichte stammt von Claudia Munoz und ist im Original auch unter dem Titel "Little Captain" bekannt.

Norbert Götz vom "Theater der Schatten" in Bamberg hat diese Geschichte mit besonderen Darstellungsformen des zeitgenössischen Schattentheaters umgesetzt. Das Schattenspiel gilt ja vermutlich als älteste Kunstform in der Welt, die aber in den letzten drei Jahrzehnten außergewöhnliche und Aufsehen erregende Veränderungen erlebt hat. Das alte "Schattenspiel" verwandelt sich nämlich ins "Schattentheater", einer eigenständigen Ausdrucksform, die nicht mehr die zweidimensionale Leinwand, sondern den gesamten Bühnenraum bespielt.

Alle traditionellen Vorgaben sind damit aufgelöst: Das Licht wird jetzt bewegt, der Spieler agiert damit vor der Leinwand und die Schattenbilder selbst wirken dreidimensional. Außerdem werden Reflexionen, Lichtbewegungen und Lichtzerlegungen in die Bilderwelt einbezogen.

Die Buben und Mädchen waren begeistert, wie mit einfachen Figuren und Requisiten aus dem Kinderzimmer diese außergewöhnliche Geschichte erzählt wurde. Dabei genügten eine einfache Nachttischlampe und die Kunst des Erzählers, um atmosphärisch dichte Stimmung zu erzeugen und die kleinen Zuschauer hineinzuführen in den Zauber ihrer eigenen kreativen Fantasie.

Das Stück "Matti's Geschenk" bot dazu die besten Voraussetzungen: Matti liebt Schiffe, und eines Tages entdeckt er auf dem Trödelmarkt ein altes Segelboot, wohl weggeworfen von einem Kind, das es nicht mehr gewollt hatte. Er kauft es von seinem wenigen Taschengeld. Großmutter hat noch alte Trockentücher, die zum Segel werden, und Großvater sägt einen Holzstab als Mast. Als er ihm zum Weihnachtsfest auch noch einen standfesten Kapitän schnitzt, ist Mattis Freude riesengroß.

Bald darauf ist er am Fluss, setzt die kleine Figur ins Boot und dieses ins Wasser. Als aber eine Möwe darüber fliegt, scheint sie den Kapitän zu beschwatzen, und plötzlich nimmt alles eine unerwartete Wende...

Für die Kinder ist es dabei beeindruckend, wie das Schiff auf dem Fluss fährt und die Wiesen oder Häuser dahinter vorbeiziehen. Plötzlich dient die Lampe auch als Kran, ein defektes Funkgerät wird wieder zum Leben erweckt und ein Hubschrauber kommt nach einem schweren Sturm zu Hilfe. Sehr fantasievoll wird die Bühne immer wieder in rotes oder blaues Licht gesetzt, und am lustigen Hund Pippi haben die Kleinsten natürlich ihre besondere Freude. "Matti's Geschenk" von Norbert Götz faszinierte die Kleinsten aus den Kindergärten und die Erstklässler aus der Grundschule gleichermaßen. In einer besonderen Stille folgten sie den Erzählungen des Künstlers und dem Treiben der Figuren.