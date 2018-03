Markttreiben am "Freue dich"-Sonntag

Der trübe Winter und die Kältewelle sind endlich vorbei. Die Sonne strahlt und die Temperaturen sind auch wieder auf um die Null Grad geklettert. So steht dem Vergnügen eines Marktbesuches in Ebern am Sonntag, 11. März, nichts mehr im Wege.

Nach dem Gottesdienst um 11 Uhr haben die Marktstände auf dem Marktplatz geöffnet und bieten ihre vielfältigen Waren zum Kauf an. Ab 13 Uhr laden dann auch viele Geschäfte im Stadtgebiet zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Hoffentlich wird es ein Sonntag, der seinem Namen alle Ehre macht. Nicht nur, dass sich die Besucher auf herrlichen Sonnenschein freuen dürfen. Die Sonntage vor Ostern nämlich haben von früher und aus dem kirchlichen Jahreslauf heraus alle eigene Namen. Der Sonntag am 11. März, der die Mitte der Fastenzeit markiert, heißt Lätare-Sonntag. Dies kommt aus dem Lateinischen und bedeutet "Freue dich!" Und so wollen wir uns an diesem "Halbzeit"-Sonntag bei hoffentlich gutem Wetter auf das nun endlich kommende Frühjahr freuen.



Buntes Markttreiben

Trotz der zuletzt frostigen Temperaturen zaubern die sprießenden Schneeglöckchen, Winterlinge und Krokusse sowie Primeln und Narzissen einem ein Lächeln ins Gesicht. Nach diesem tristen und dunklen Winter sehnt man sich nun nach frischem Grün und bunten Farbtupfern - nicht nur - in den Wiesen. Die Kinder machen es uns vor, wenn sie voller Freude und Stolz die ersten Gänseblümchen des Jahres in den Händen halten und "Die Blumen blühen schon, bald ist wieder Sommer" verkünden. Denn am Sonntag Lätare, der die Hälfte der Fastenzeit markiert und Ostern in greifbare Nähe rücken lässt, sollten wir uns nicht über kalte Tage Gedanken machen, sondern uns einfach darüber freuen, dass es endlich wieder "nauswärts geht", wie der Franke so schön sagt. Dabei hilft uns auch das bunte Markttreiben, das wieder in Ebern herrschen wird. Blumenzwiebeln und bereits blühende Blumen, Sämereien und das eine oder andere Pflänzchen für den Garten finden sich hier auf dem Marktplatz, aber auch in den Geschäften in Ebern, die diesen verkaufsoffenen Sonntag gerne nutzen. Damit sollten alle glücklich werden, die es bereits seit Tagen in den Fingern juckt, ihren Garten endlich wieder fit für den Sommer zu machen.



Große Auswahl an Dekoartikeln

Doch nicht nur schöne Dinge für den Garten erwarten die Marktbesucher. Auch nützliche Utensilien für den jährlichen Frühjahrsputz findet man auf dem Markt und in den Geschäften.

Wem seine Deko nicht mehr gefällt oder wer noch ein schönes Stück sucht, um seine bereits vorhandene Deko zu ergänzen, kann sicher sein genügend Inspiration, Helfer, Material und natürlich auch fertige Dekorationselemente zu finden.

Bei den Motiven herrschen, besonders jetzt vor Ostern, natürlich Hühner, Hasen, Schafe und Eier vor. Auch Blumen, Raupen und Schmetterlinge sind zahlreich zu finden, eben alles was an den kommenden Sommer und warmes Wetter erinnert. Natürlich beschränkt sich die Auswahl der Dekorationselemente nicht auf Deko für Drinnen. Auch für die Gärten, die ja nur darauf warten wieder in ihre bunte Farbenpracht ausbrechen zu dürfen, finden sich zahlreiche schöne Stücke, von der Rank-Hilfe zum Hochbeet, vom Solarlicht zum Deko-Schild ist für jeden Bedarf und Geschmack etwas dabei. Wer eher an den nahenden Sommer und die Bewegung draußen denkt, wird auch fündig. Denn mit dem Frühjahr beginnt auch die Fahrrad-Saison und wer sich hier noch informieren möchte, findet hier zahlreiche Angebote.

Wer sich vom bunten Treiben etwas ausruhen möchte, genießt ein Eis oder einen Kaffee in den umliegenden Bäckereien, Cafés und der Eisdiele, die nun in ihren neuen Räumen direkt am Marktplatz ist. Von dort lässt sich das Markgeschehen auch sehr entspannt beobachten. Oder es lockt ein Besuch im Heimatmuseum, das jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet hat und wo es in der xaver-mayr-galerie eine spannende Ausstellung zu bestaunen gibt.

Katharina Becht