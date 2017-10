Markt plant Zwangsenteignung

Anregungen der Bürger erkunden und schauen, "wo es hapert". Dies erklärte Burgpreppachs Bürgermeister Hermann Niediek als Ziel für eine Ortsbegehung im Gemeindeteil Fitzendorf. Der hier ansässige Gemeinderat Manfred Fuchs hatte eine To-do-Liste erstellt, die es abzuarbeiten galt.



So fiel auch gleich ein zentral im Ortszentrum stehendes Gebäude in den Blick, für das in den Augen vieler Fitzendorfer dringender Handlungsbedarf besteht. Es trägt die Hausnummer 10, ist wohl das älteste Gebäude im Dorf und beherbergte bis 1908 die dörfliche Schule. Der Besitzer lebe nicht mehr hier und komme seinen Verpflichtungen nicht nach, hieß es. Das Gebäude ist dem Verfall preisgegeben und stellt für Passanten eine Gefahr dar, weil Teile herunterfallen können. Der Bürgermeister erklärte, dass die Gemeindeverwaltung das Gebäude im Zuge einer Zwangsvollstreckung in Besitz nehmen und Notsicherungsmaßnahmen einleiten wolle. Wie es mit dem in seinen Augen historischen Gebäude weitergehen wird, interessiert in besonderer Weise auch Kreisheimatpfleger Wolfgang Jäger, der an dem Rundgang durch den Ort teilnahm.



"Sperkenverein" kümmert sich

Manfred Fuchs berichtete, dass in der Nähe des Weges zur B 303 ein Bildstock, der in eine Hecke eingewachsen und teilweise schon beschädigt war, geborgen wurde und jetzt saniert werden soll. Der Fitzendorfer Dorfverein, der "Sperkenverein", wird die von der Gemeinde durchzuführende Maßnahme finanziell unterstützen und will ihn dann an einer geeigneteren Stelle am "Sandhügel" wieder aufstellen, den Platz pflegen und mit einer Ruhebank versehen.



Eine reparaturbedürftige Mauer am ehemaligen Rathaus wird die Gemeinde, soweit es sich um ihren Pflichtteil handelt, instandsetzen. In der Ortsdurchfahrt wird der Gemeindebauhof einige Gully-Deckel wieder richtig setzen. Angesprochen auf verschiedene reparaturbedürftige Straßenabschnitte will der Bürgermeister zusammen mit den dafür Verantwortlichen in den Ortschaften Prioritäten ausloten und mit dem Bauhof Maßnahmen zur Instandsetzung beginnen.



Das Haus am See

Ein in Richtung Westen führender Weg, zunächst Zufahrt zur Siedlung und ab dort Flurweg, soll mit Rasengittersteinen am Rand befestigt werden, weil dort Absenkungen entstanden sind. An besagtem Weg steht, oder besser gesagt hängt windschief rum, eine Fischerhütte, was den Fitzendorfern nicht gefällt. Die Gemeindeverwaltung wird mit dem privaten Eigentümer reden. Eine Hecke, die die Sicht und damit die Sicherheit beeinträchtigt, soll zurückgeschnitten werden. Bürgermeister Niediek sicherte dabei auch zu, dass Bürger, die in sozialem Engagement gemeindeeigene Flächen mähen, das Schnittgut kostenfrei an der Deponie abgeben können. Sie sollen nicht für ihren Freundschaftsdienst auch noch zahlen müssen.