Mädchen passen in technische Berufe hinein

Als Berufsorientierung für Mädchen der achten bis zwölften Jahrgangsstufe in den Herbstferien können diese zwei Tage in die Technik schnuppern. Und zwar an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt in Kooperation mit Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG am 2. und 3. November.Darauf weist die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Haßberge, Christine Stühler, hin. In über 50 Workshops können die Schülerinnen während der Herbstferien in Schweinfurt ihre Talente kennenlernen und in technische Gebiete eintauchen.Ziel dieses Info-Angebotes mit vielen praktischen Anwendungen ist es, das mögliche Berufswahlspektrum für Mädchen in Richtung Technik zu erweitern. Schülerinnen aus Real-, Mittel- und Fachoberschulen sowie Gymnasien können sich zu Workshops anmelden, die unter der Anleitung von Betreuern durchgeführt und von Studentinnen mitbegleitet werden.Die Hochschule Würzburg-Schweinfurt lädt die Schülerinnen am Donnerstag, 2. November, ein zu 38 verschiedenen Workshops. Am Freitag, 3. November, bietet Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG 16 Workshops an. Themen sind z.B. "Komm druck' mit uns - in 3D!" mit Professor Martin Hansen, "Wir machen Instantkakao" mit Prof. Dr. Christiane Walter, "Lügendetektor" mit Nadja Achtziger, "Changing Colours" mit LED-Lichteffekten mit Johannes Schmitt oder "Die Heimwerkerin" mit Andre Schlegelmich oder "Diamonds are the girls best friend", "Hot Steel - Cool Art" - Kreationen einmal selbst gemacht.Dieses überaus interessante Angebot zur Berufsorientierung für Mädchen wird vom Landkreis Haßberge mit finanziert, wie das Landratsamt mitteilt. Um die Veranstaltungsorte optimal erreichen zu können, wird ein kostenloser Bustransfer von Haßfurt, Hofheim und Ebern aus angeboten. Details zu den einzelnen Workshops, Busfahrplänen sowie Organisatorischem unter schnuppertage.fhws.de. Die Schnuppertage finden an den zwei Tagen jeweils zwischen 8.30 und 15.30 Uhr statt.Wichtig: Der Anmeldezeitraum für die Workshops startet am 18. September (bis 16. Oktober) nur über das Internet unter http://schnuppertage.fhws.de . Die Registrierung ist bereits vorher schon möglich (Achtung: bei minderjährigen Schülerinnen muss vor der Anmeldung das schriftliche Einverständnis der Eltern vorliegen. Das Formular hierfür steht auf der Homepage zum Download bereit). Die Plätze sind begrenzt.Weitere Informationen hierzu gibt es bei der Gleichstellungsstelle im Landratsamt Haßberge, Christine Stühler, Telefon 09521/27655, Mail: gleichstellung@hassberge.de oder direkt über die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, Sonja Ehrenfels, Münzstraße 12, 97070 Würzburg, Telefon 0931/3511-8549, Mail: sonja.ehrenfels@fhws.de.