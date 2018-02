"Löschwichtel" stehen schon in Startlöchern

Bei der Jugendfeuerwehr in Untermerzbach regt sich was, und das im wahrsten Sinne des Wortes. 36 Kinder wurden von der Feuerwehr zu einer Fackelwanderung eingeladen. 25 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren machten sich auf den Weg.

"Wir Feuerwehrler waren erfreut darüber, dass sich so viele Kinder mit Eltern, Geschwistern oder Großeltern an unserem Angebot beteiligten", sagte Nadine Schramm, die sich mit um die Jugendarbeit bei der Feuerwehr Untermerzbach kümmert. Gewappnet mit Fackeln machte sich die muntere Schaar vom Feuerwehrhaus aus auf die abendliche Tour durchs Dorf auf den Weg. Auch ein Abstecher in den Schlosspark fehlte nicht.

Nach der für Kinder sicher spannenden Wanderung mit den Fackeln wartete auf diese am Feuerwehrhaus warmer Tee, und auch Wiener Würstchen wurden "verputzt."



Drei kleine Feuerwehrfahrzeuge

Nicht ohne Grund hatte die Feuerwehr zu dieser Veranstaltung eingeladen, wie Kommandant Ralph Morgenroth deutlich machte: "Wir planen, in Untermerzbach eine Kinderfeuerwehr zu gründen, und wollten euch mal Gelegenheit geben, bei der Feuerwehr reinzuschnuppern", sagte Morgenroth. "Das Team, das für die Kinderfeuerwehr zur Verfügung steht, kann sich schon auf die Arbeit mit euch freuen." Weitere Veranstaltungen seien bereits in Planung. Und er verriet: "Merzbacher Löschwichtel" soll der Name der Kinderfeuerwehr sein.

Überrascht waren die Kinder, als ihnen ihre künftigen Einsatzfahrzeuge vorgestellt wurden: Drei kleine Feuerwehrfahrzeuge mit Anhänger, vom Orga-Team angeschafft, fuhren vor und zogen die Blicke der Kleinen auf sich. Diese äußerten, wie oft auch die "Großen", Bedenken, dass drei Autos zu wenig seien und es im Feuerwehrgerätehaus langsam eng werde. Ob von den Kindern demnächst ein Antrag an Bürgermeister Helmut Dietz kommt, das Feuerwehrhaus zu erweitern und weitere Fahrzeuge anzuschaffen?

Mit vielen neuen Eindrücken traten die Kinder ihren Heimweg an. Vielleicht hat ja der eine oder die andere in der Nacht schon mal geträumt, ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau zu sein. hw