Ein Besuch bei Papa Leonid (rechts) auf der Arbeitsstelle im Eberner Bauhof ist für die Kinder Rostic, Seva und Amina und die Mama Olha (stehend) immer sehr interessant. Christian Raehse (links), Leiter des Eberner Bauhofs, erklärt den Kinder auch am Computer was es im Bauhof alles zu tun gibt. Aus dem Alltag der Familie Hurko in Ebern könnte jedoch bald ein Albtraum werden: Ihnen droht die Abschiebung in den Kriegsalltag der Ukraine.