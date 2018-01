Leidensweg sensibel dargestellt

Das hat gesessen: "Ich kenn' das selbst. Bei mir daheim ist das auch fast genauso." Dies äußerte eine junge Zuschauerin während der Aussprache nach dem Theaterstück, das Schüler der Theater-AG der Mittelschule aufgeführt hatten. "Sorgenkind" hatten sie es tituliert, und offenkundig waren von Schülern viele Erfahrungen aus ihrer Lebensumwelt eingeflossen.

In einer kleinen, netten Familie verliert der Vater seinen Job, fängt an zu trinken, tyrannisiert seine Familie, schreit herum, schlägt Mutter Eva und Tochter Lara. Die Familie gerät in finanzielle Schwierigkeiten. Das hat natürlich Auswirkungen auf Leistungen und Verhalten von Lara in der Schule. Trotz einer überaus einfühlsamen und verständnisvollen Lehrerin sackt Lara ab, beginnt mit dem Rauchen sogar in der Schule und greift bald ebenfalls zur Flasche. Sie wird zur Außenseiterin. Ihr Bruder Louis dagegen flüchtet sich in die Welt der Bücher, arbeitet streberhaft für die Schule und zeigt auch zu Hause mustergültiges Benehmen.



"Weil's ihr peinlich ist"

Lange dunkelt die Mutter die häusliche Situation nach außen hin ab und vertuscht was los ist. Sie schweigt selbst dem Jugendamt gegenüber - aus Angst und "weil's ihr peinlich ist", wie es später ein Zuschauer formulierte. Doch schließlich hält sie es nicht mehr aus: Es kommt zur Scheidung und zu einem Streit um das Sorgerecht für Lara und Louis. Ein Ausblick am Schluss des Stückes zeigt den Vater in der Obdachlosigkeit. Lara hat eine Tochter und arbeitet als Psychologin in der Familienberatung, die Mutter ist mit Louis weggezogen.

Die Schüler der Theater-AG hatten die Texte für das Stück über Monate komplett selbst aufgeschrieben und seit Beginn des Schuljahres als Theaterstück einstudiert. Dabei heraus kam ein überaus sensibel berührendes Abbild dessen, was wohl nicht wenige Kinder im wirklichen Leben erleiden müssen. Auf Fragen äußerten einige Zuschauer, dass sie das Stück durchaus auf ihre Lebensrealität zutreffend erlebt hatten.



Die Beteiligten und Mitwirkenden

In seinem Begrüßungswort hatte Schulleiter Philipp Arnold sich für das Zustandekommen des Projekts bedankt. Schulen sollten sich bei diesem Kooperationsprojekt begegnen, und so spielten Schüler aus den Klassen sechs bis neun für Schüler von zwei siebten Klassen des Gymnasiums und für die gesamte Hauptschulstufe des Sonderpädagogischen Förderzentrums Pfaffendorf. Dominik Leimeister, der als mobiler sonderpädagogischer Dienst dieser Schule an der Mittelschule Ebern wirkt und Lehrerin Marianne Andres hatten als Leiter der Schulspielgruppe die Schüler begleitet.

Die Mitwirkenden waren Ann-Sophie Gagel (Lara), Julian Damm (Laras Bruder Louis), Sarah Ritter (Lehrerin), Lea-Sophie Schramm (Mutter), Lukas Schmidt-Hammer (Vater), Lisa Schmidt-Hammer (Richterin), Noel Leon Denk (verschiedene Rollen), Johanna Schwappach (Anwältin), Julian Meyer (Souffleur) und die nötige Technik stellten Marcel Martin, Lukas Klemm und Felix Appel bereit.