Landkreis Haßberge: Leichenfund in Knetzgau gibt Rätsel auf

Am Sonntagnachmittag entdeckten eine 16-Jährige und ein 17-Jähriger ihren regungslos in der Wohnung liegenden Onkel in Knetzgau. Der sofort verständigte Rettungsdienst und der Notarzt konnten nur noch den Tod des 40-Jährigen feststellen, wie das Polizeipräsidium in Würzburg und die Staatsanwaltschaft Bamberg in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. Die näheren Umstände, die zum Tod des Mannes führten, "sind derzeit vollkommen unklar und Gegenstand der weiter andauernden kriminalpolizeilichen Ermittlungen", heißt es wörtlich.



Nachdem die Nichte und der Neffe bereits seit mehreren Tagen keinen Kontakt zu ihrem Onkel hatten, wollten sie nach dem Rechten sehen. Da die Haustür nicht geöffnet wurde, schauten sie durch ein Fenster in die Wohnung. Dabei entdeckten sie ihren Onkel regungslos in der Wohnung. Der alarmierte Notarzt stellte den Tod des Mannes fest.



Die intensiv geführten Ermittlungen der Polizei zu den näheren Todesumständen dauern seit Sonntag an. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach kann die Polizei "weder ein Tötungsdelikt noch einen Suizid" ausschließen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Schweinfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg.