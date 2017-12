Lehrerinnen lernten im "grünen Klassenzimmer"

Als "Schulzimmer" dienten das Grüne Klassenzimmer bei Ibind und dessen nähere Umgebung.



15 Lehramtsanwärterinnen nahmen an der Fortbildung teil, die von der Försterin und Waldpädagogin Katharina Schafhauser geleitet wurde. Einen Vormittag beschäftigten sich die künftigen Grundschullehrkräfte mit dem Thema Pflanzen und Tiere im Herbst und Winter. Diskutiert wurde auch über elterliche Sorgen, die ein Waldbesuch von Kindern mitunter bringen kann.



Katharina Schafhauser ließ die "grünen Schülerinnen" Baumarten ertasten, Zweigpuzzle zusammen setzen und somit den Wald mit allen Sinnen erleben.



Auch über alles was so im Wald an Tieren unterwegs ist sprach die Försterin. Die Lehramtsanwärterinnen durften in die Rolle der Eichhörnchen schlüpfen und erfuhren wie schwierig die Futtersuche für den Winter ist. Auch einen echten Dachsbau konnten die Lehrkräfte besuchen und vieles über den Winterschläfer lernen. Katharina Schafhauser stellte den Lehrerinnen das Grüne Klassenzimmer als einen Ort vor, den Schüler und Schülerinnen aller Schulen im Landkreis im Rahmen einer schulischen Veranstaltung besuchen können.



"Der Lehrplan Plus hat den Besuch von außerschulischen Lernorten, die Vernetzung von außerschulischen Bildungspartnern und den Austausch mit Experten als ein zentrales Anliegen", so die Försterin. Auch Bürgern stehe das Grüne Klassenzimmer als Ausflugsziel offen und in den Ferien könne es auch im Rahmen von Ferienprogrammen besucht werden. "Ja, es können sogar Kindergeburtstage mit einem waldpädagogischem Programm gebucht werden", so Katharina Schafhauser.



Der Bauhof der Gemeinde Burgpreppach hat für die Fortbildung das Grüne Klassenzimmer mit Wasser, Strom und einem warmen Ofen versorgt. Nachdem die Lehrerinnen die "grüne Schulbank" gedrückt hatten, waren sie mit Eindrücken versorgt, die der allgemeine Schulalltag so nicht vorhält. Wer Veranstaltungen im Grünen Klassenzimmer buchen möchte, kann sich an Bürgermeister Hermann Niediek (Telefon 09534-1275) oder an Försterin Katharina Schafhauser (Ruf 09535-1889680) wenden.