Leckeres zu Ostern

Nur noch wenige Tage, dann ist Ostern. Haben Sie auch in den 40 Tagen der Fastenzeit Verzicht geübt? Vielleicht weniger gegessen, das Rauchen reduziert, öfters das Auto in der Garage gelassen, Alkohol, Schokolade und andere Verlockungen gemieden? Dann ist es an der Zeit, sich für die lange Zeit des Verzichts etwas zu gönnen. Ostern ist im christlichen Kirchenjahr das wichtigste Fest. Die Auferstehung Jesu wird gefeiert. Doch Ostern steht auch für Frühlingsanfang, Brauchtum und für ausgiebige Festtagsessen. Festtagsessen? Selbst kochen? Lebensmittel einkaufen? Stundenlang in der Küche stehen? Das ist nichts für Sie? Sie wollen Ihre Osterfeiertage genießen?



Entspannt essen gehen

Nichts leichter als das! Die Gaststätten und Restaurants im Landkreis Haßberge haben sich darauf eingerichtet, an den Osterfeiertagen (und nicht nur dann!) Leckeres für jeden Geschmack zu bieten. Hier kann man die freie Zeit genießen und sich in den österlich geschmückten Gaststuben rundum bedienen und verwöhnen lassen. Auf den Speisekarten der Gaststätten im Landkreis Haßberge finden Sie viele saisonale Köstlichkeiten. So bereitet zum Beispiel Christian Poli im Restaurant "Bei Peppo" in Ebern speziell zu Ostern Rumpsteak unter der Parmesanhaube an kräftiger Barolojus und Prinzessbohnen zu.



Besondere Geschmacksexplosionen

Fischfreunde freuen sich zum Beispiel über ein köstliches Lachsfilet in leichter Sauce von Orangenfilets und Sherrytomaten, Fleischliebhaber kommen mit kreativen Wild-, Geflügel-, Rind- oder Schweinefleischgerichten auf ihre Kosten. Wie wäre es als Vorspeise mit einem Carpaccio vom Rinderfilet in Olivenöl-Limonen-Vinaigrette? Schon beim Lesen der Speisekarten läuft einem das Wasser im Munde zusammen! Auch für Vegetarier und Veganer wird in den Restaurants und Gaststätten einiges geboten. Salate sind immer sehr beliebt. Sind Leckereien wie gegrillte Paprikaschoten oder Oliven mit dabei, ist das etwas Besonderes und sorgt für eine Geschmacksexplosion auf der Zunge.



Krönender Abschluss

Aber lassen Sie in Ihrem Magen ein wenig Platz für den krönenden Abschluss - das Dessert! "Bei Peppo" in Ebern bietet hier unter anderem köstlich gratinierte Erdbeeren mit Bourbon Vanilleeis an. Ein Genuss! Aber auch andere Leckereien mit Schokolade, frischem Obst, Eis und Sahne finden Sie auf den Speisekarten in den Restaurants der Region. Gönnen Sie sich etwas Gutes - Sie haben es sich verdient!

Und? Schon Appetit bekommen? Dann sollten Sie den Tisch im Restaurant Ihrer Wahl zeitnah reservieren, denn die Nachfrage an den Osterfeiertagen ist immer besonders groß!