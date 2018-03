Landkreis macht wieder ein Fass auf

Das Genussfestival rund ums heimische Bier geht in die dritte Runde: Am Samstag, 21. April, verwandelt sich der Platz vor dem Pfarrsaal in Hofheim (nahe Marktplatz) in eine kulinarische Flaniermeile, die zum Schlemmen und Genießen einlädt, wie das Landratsamt Haßberge in Haßfurt informiert. Von 14 bis 22 Uhr können Bierliebhaber auf Entdeckungsreise durch die vielfältige Braukultur des Landkreises Haßberge gehen. Die heimischen Brauereien schenken vom Fass ihre Bierspezialitäten aus. Auch die Kommunbrauer aus Dörflis und Buch (Theres) sind mit von der Partie.



"Das Genussfestival rund ums heimische Bier hat sich nach kürzester Zeit zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender des Landkreises Haßberge entwickelt", freut sich Landrat Wilhelm Schneider, der wieder die Schirmherrschaft übernommen hat. Zusammen mit Bürgermeister Wolfgang Borst und Bierprinz Sebastian Gocker eröffnet er um 14.30 Uhr das Fest offiziell. "Unser Landkreis Haßberge hat in Sachen Bier viel zu bieten, da brauchen wir uns nicht zu verstecken", ist der Landrat überzeugt. "Wir sind stolz auf die Qualität und Vielfalt unserer Biere und das Können unserer Brauer." Die Brauereidichte im Landkreis Haßberge sei immer noch erfreulich hoch. Ganz gleich, ob unfiltriertes Lagerbier, Keller oder Weizen - die heimischen Brauereien überzeugten durch regionale Qualität und Geschmack. "Bier ist ein wichtiges Kulturgut unserer Heimat", betont Schneider.



Die Organisatoren des Vereins "Natürlich von hier", in dem sich die fünf Brauereien Raab Hofheim, Göller Zeil, Bayer Theinheim, Hartleb Maroldsweisach und die Schlossbrauerei "Zeitlos" Oberschwappach zusammengeschlossen haben, um die Brauereikultur des Landkreises zu stärken, haben sich für 2018 einiges einfallen lassen, um die Gäste aus nah und fern zu verwöhnen. Wie immer steht der Genuss im Mittelpunkt: Die Bierkrüge sind mit 0,3 Litern Fassungsvermögen bewusst kleiner gewählt als das übliche "Seidla" in Franken, damit man von Brauereistand zu Brauereistand ziehen und je nach eigenen Vorlieben verschiedene Biere verkosten kann.



Vertreter der Brauereien stehen selbst an ihrem Stand, schenken aus und stehen Rede und Antwort. So hat jeder Gast die Gelegenheit, persönlich mit dem Braumeister über Hopfen und Malz zu fachsimpeln und viel Wissenswertes rund um den Brauprozess zu erfahren. Auch Bierprinz Sebastian Gocker steht Rede und Antwort. Seine Amtszeit als erster Bierprinz des Landkreises Haßberge neigt sich dem Ende entgegen. Die Ausschreibungen für die Bierprinzwahl, die am Freitag, 25. Januar 2019, im Schloss Oberschwappach stattfinden wird, liegen beim Genussfestival aus.



Das Regionalmanagement freut sich schon heute auf viele Bewerbungen. Kandidieren kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist, einen Bezug zur heimischen Bierkultur hat, im Landkreis Haßberge wohnt und bei öffentlichen Auftritten für das heimische Bier als fränkisches Kulturgut werben möchte. Bewerbungen mit Anschreiben, Lebenslauf und Foto nimmt Regionalmanagerin Sonja Helmerich ab Mai entgegen. Kontaktadresse: Regionalmanagement Landkreis Haßberge, Sonja Helmerich, Telefon 09521/27344, oder E-Mail: sonja.helmerich@hassberge.de.



Natürlich gehört zu einem guten Bier ein anständiges Essen. Und deshalb gibt es auf dem Genussfestival auch kulinarische Spezialitäten.



An verschiedenen Erlebnisstationen zu Hopfen und Malz erhalten die Besucher einen Einblick, wie Bier hergestellt wird und welche Zutaten und Rohstoffe man dazu braucht. Doch das ist noch längst nicht alles: Egon Meister von der Braugemeinschaft Lindenau gibt ab 15 Uhr zusammen mit seinem Sohn einen Einblick in die alte Handwerkskunst des Fasspichens. Der "Zeller Stammtischbräu" zeigt von 14 bis 18 Uhr, wie man in einer mobilen Brauerei Bier braut und die "Albertos" aus Wohnau machen die Musik.



Die Veranstaltung in Hofheim findet bei jeder Witterung statt. Sollte es regnen, kann das eine oder andere Bier im Pfarrsaal getrunken werden. Wer mit dem Auto nach Hofheim kommt, muss sich wegen der Parkplätze keine Sorgen machen. Rund um die Innenstadt stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung, die alle nur wenige Gehminuten vom Marktplatz entfernt sind.