Landkreis Haßberge: Zehnjähriger von Auto erfasst

Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Mittwoch eine Autofahrerin aus dem Landkreis Haßberge von Königsberg kommend gegen 18.45 Uhr in Richtung Hellingen. Circa 100 Meter nach der Ortseinfahrt fuhr zur gleichen Zeit ein zehnjähriger mit seinem Fahrrad von rechts aus einer Seitenstraße kommend in Richtung Hauptstraße.



Dabei überholte der Junge ein verkehrsbedingt wartendes Auto rechts und fuhr ohne zu schauen auf die Hauptstraße ein. Die Fahrerin des Opels sah den Jungen erst im letzten Moment und konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren.



Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Junge mit seinem Fahrrad auf die Windschutzscheibe fiel und anschließend auf der Straße zum Liegen kam. Dabei zog er sich Verletzungen am Kopf und im Halswirbelbereich zu. Der Bub wurde in eine Kinderklinik in Schweinfurt gebracht. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt.