Landkreis Haßberge: 19-Jähriger überschlägt sich mit Auto

Ein 19-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Landkreis Haßberge geriet am Mittwochnachmittag aus Unachtsamkeit mit seinem Auto ins Schleudern. Danach überschlug sich das Fahrzeug und blieb seitlich auf der Kreisstraße von Neubrunn in Richtung Ebelsbach liegen.



Der Fahrer konnte sich selbst befreien und erlitt nur leichte Verletzungen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro am Pkw, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr aus Neubrunn übernahm die Verkehrsreglung vor Ort.