Lachsalven auf dem Wonfurter "Traumschiff"

Das Freie Fernsehen Wonfurt (FFW), für seine tollen Büttensitzungen bekannt, hat heuer alle Närrinnen und Narren zu einer fröhlichen Reise auf dem "Traumschiff" eingeladen. Das Unterhaltungsprogramm der "verpflichteten" Künstler, Akrobaten, Redner, Sänger und Tänzer wurde von Chef-Hostess Beatrice (Liesl Vogt) moderiert und ließ keine Wünsche offen. Die bestens gelaunten "Reisenden" bedankten sich dafür mit viel Beifall und nicht enden wollenden "Zugabe"- Rufen.



Glänzend abwesend

Auf allen "Decks" des Kreuzfahrtschiffs entfaltete sich an den Faschingsabenden der Pfarrgemeinde Wonfurt ein buntes Treiben sowohl im "Vorabendprogramm" als auch in der "Late-Night-Show". Besonderen Applaus erhielten die "Urlauber" Rettl und Schorsch (Simone Wagenhäuser und Thomas Schuck), die in bewährt-lustiger Manier "Das Örtliche" auseinander pflückten. So stellten sie fest, dass der Woferter Bürchermeister bei den Festen und Veranstaltungen in Wonfurt "glänzt". Denn schließlich ist er der "Sonnenkönig". Gemeint war jedoch, dass er durch Abwesenheit "glänzt" und selbst eine Trauung "verschlafen" hat. Außerdem hat er jetzt einen neuen Spitznamen: Er ist der Biba-Butzemann, weil er die Biberbauten entfernen ließ und den Seebach zur biberfreien Zone erklärt hat.



Doch beide "Dorfratschen" haben ja noch so viel mehr Talente. So brachte "Simmi ausm Unterdorf" das Publikum zum Toben, als sie ihre jungen Jahre mit der heutigen Jugend verglich. "Heute haben sie Nintendo und Xbox und wer weiß was noch alles. Wir - hatten Freunde", stellte sie fest. "Graham Bell hat das Telefon erfunden, damit wir uns mit Leuten in anderen Städten unterhalten können. Steve Jobs hat das I-Phone erfunden, damit wir uns nicht mehr unterhalten", lautete ihr humorvolles Fazit.



Wortduell mit "El Zorro"

Aber auch Thomas Schuck lief noch mehrmals als Büttenredner und Tänzer zur Hochform auf. So brachte er die Zuhörer in seiner Paraderolle als "Hausmeister" mit seinen plastischen Schilderungen über das Campen zum Lachen und machte als "Bauchredner" mit seiner "Puppe" Linus (k)eine gute Figur. Denn Linus, sein neun Jahre alter Sohn, gab den frechen "El Zorro" und mischte seinen Vater so richtig auf.



Sowohl hörens- als auch sehenswert war der Auftritt der FFW-Crew: Unter der Leitung von "Caravan von Wonfurt" (Elena Fromm) gaben deren Mitglieder im "Luftpumpenorchester" zu der Tritsch-Tratsch-Polka von Johann Strauß alles für einen guten "Klang". Ebenfalls etwas fürs Auge bot die Jazzdance-Gruppe der VHS Wonfurt, "Unipart", mit einem mexikanischen Tanz und einem "Funky Dance". Auch der Jazz-Nachwuchs gab ein vielversprechendes Debüt als "Color Changers".



Die Männer vom Männerballett wiederum erschienen stilgerecht im Matrosenkostüm an Deck und sorgten mit ihrem Tanz für Furore. Einen tollen Vorgeschmack auf die kommenden Zirkus-Vorstellungen gaben die Brüder Marvin und Manoel Lauenburger vom gleichnamigen Zirkus mit ihrer artistischen Kunst des Balancierens, der sogenannten Äquilibristik.



Weiße Eulen und fette Flamingos

Zur langen Tradition des Wonfurter Faschings zählen auch die Auftritte der Gruppen der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) und so begeisterten die "Schneeeulen" mit einer Miniplayback-Tanz- und Gesangsshow, während die "Fetten Flamingos" mit einem Schul-Sketch überraschten. Zum ersten Mal "versuchte" sich Jakob Selig als Sänger "Fredl Fesl" und erntete viel Applaus für den wahrhaft gekonnten "Königsjodler".



Als "coole" Oma Adele offenbarte sich Pauline Vogt, deren Schwester Magdalena Vogt als Enkelin Adelchen auftrat. Denn die 85-jährige Oma hat sich kurzerhand zum Busführerschein angemeldet, weil ein Polizist sie neulich mit ihrem Auto angehalten und empfohlen hatte: "Fahren Sie doch bitte lieber Bus!" Verschiedene Sketche und der humoristische Einblick in die Selbsthilfegruppe der Wochentage rundeten das ansprechende, heitere und abwechslungsreiche Programm auf dem Traumschiff ab, das unter der Gesamtleitung von Alexander Bähr jeden Beifall verdient hat.





Die Mitwirkenden:

KJG - Die Schneeeulen: Antonia Belz, Barbara Nowak, Anna Tempel, Lena Aigner, Leoni Bähr, Emma Fromm, Lisa Meisner, Neele Nöller, Lena Keil, Mia Sager, Katherina Rohe und Minu Barthelme. Leitung: Viola Endres, Selina Saar, Hannah Baunacher und Sofie Vollert.



KJG - Die fetten Flamingos: Farameh Roth, Nina Voit, Kira Englert, Leni Merkel, Emilia Helbig, Magdalena Vogt und Maja Gehring, Leitung: Katharina Vogt, Emilia Schneider und Annkathrin Nowak.

Oma Adele und Adelchen: Pauline Vogt, Magdalena Vogt.



Circus Lauenburger: Manoel und Marvin Lauenburger.



Sketch - Die Firma die hilft...: Sofie Vollert, Felix Schwarz.



Bauchredner: Thomas und Linus Schuck.



Selbsthilfegruppe "Wochentage": Thekla und Jakob Selig, Felix Schwarz, Laura Glaser, Sofie Vollert, Eva Braunreuter und Viola Endres.



Jazz Nachwuchs: Leni Merkel, Nina Voit, Emilia Helbig, Paola Smuda, Pauline und Magdalena Vogt, Aurelia Klement, Miriam Schwemmle, Emelie Appel, Farameh Roth und Carolin Eck, Leitung: Silke Dürr.



Sketch: Michael Nowak, Michaela Selig.



Sketch: Jakob Selig, Laura Glaser, Sofie Vollert.



Simmi ausm Unterdorf: Simone Wagenhäuser



Jazzdance Unipart: Anna-Lena Diem, Katharina Vogt, Eva und Hannah Braunreuter, Silke Dürr, Thekla Selig, Sarah Firsching, Viola Kuhn, Viola Endres, Lena Schneider, Saskia Krohe und Markus Vollert, Leitung: Laura McKillop.



Das Örtliche: Simone Wagenhäuser, Thomas Schuck.



Luftpumpenorchester: Robert Braunreuter, Heidi Tempel, Susanne Marquart, Liesl Vogt, Lena Schneider, Horst Schneider, Simone Wagenhäuser, Florian Klaus, Thekla Selig, Eva Braunreuter, Viola Endres und Elena Fromm. Leitung: Elena Fromm



Hausmeister: Thomas Schuck



Sketch - Doping: Laura Glaser, Felix Schwarz.



Fredl Fresl: Jakob Selig



Männerballett: Thomas Schuck, Frank Gebauer, Erik Gehring, Horst Schneider, Bernd Dietrich, Marius Schad und Martin Dürr. Leitung: Lena Schneider, Viola Endres

Moderation: Liesl Vogt



im Hintergrund: Lichttechnik Dominik Englert, Tontechnik Marius Schad und Michael McKillop, Requisiten Florian Klaus, Michaela Selig, Bühnenbild Alexander Bähr, Conny Klaus und Horst Schneider; Gesamtleitung & Organisation Alexander Bähr