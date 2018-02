Kurzweiliger Konzertabend fördert Jugendarbeit

"Schön, dass es selbst in der Fastenzeit so eine tolle Veranstaltung gibt und Geld für unsere Jugendarbeit und das Zeltlager gesammelt werden kann", erklärte Pfarrer Rudolf Theiler zu Beginn des Benefizkonzertes der Pfarrgemeinschaft Ebern-Unterpreppach-Jesserndorf. Auch Werner Freibott, der das Konzert auf die Beine gestellt hatte, freute sich über die vielen Zuhörer. Er berichtete, dass es zwischenzeitlich unsicher gewesen sei, ob Julian Freibott bei dem Konzert singen kann, da ihn die Grippe erwischt hatte. Doch zum Glück war er rechtzeitig wohlauf, um sein Können auf der Bühne zu zeigen.

"Ich finde es toll, dass ich hier das singen kann, worauf ich Lust habe und was auf großen Konzertbühnen auch nicht so oft gespielt wird. Außerdem kann ich hier Neues ausprobieren. Dem Publikum hat es bis jetzt immer gefallen - und meinem Papa sowieso", sagte der Tenor. Zusammen mit Flötistin Norina Bitta und Pianist Ralph Neubert hatte er ein buntes Programm zusammengestellt.

Den Anfang machte Norina mit den ersten beiden Sätzen aus dem zweiten Konzert für Flöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Ralph Neubert übernahm mit dem Flügel die Rolle des begleitenden Orchesters. Danach gaben Julian Freibott und Ralph Neubert einen Ausschnitt von dem in sich geschlossenen Liederzyklus "Dichterliebe" zum Besten. Dieser stammt vom kongenialsten Künstlerpaar der Romantik, Heinrich Heine und Robert Schumann.

Nun rückte Ralph Neubert in den Mittelpunkt. Er spielte zwei der vier Balladen von Frédéric Chopin am Klavier.

Auch im zweiten Teil spielten die Künstler in unterschiedlichen Konstellationen und begeisterten so das Publikum. Die Zugabe bildete dabei einen der Höhepunkte: Die drei Künstler spielten zusammen einen Auszug aus der Zauberflöte, die Julian Freibott momentan am Landestheater Erlangen aufführt, in einer auf die Veranstaltung umgedichteten Version.

Im Anschluss daran bedankte sich Freibott bei den Zuhörern und allen Beteiligten für die Unterstützung. Ein gesonderter Dank ging dabei an Bürgermeister Jürgen Hennemann und den Leiter der Mittelschule, Phillip Arnold, für die Bereitstellung der Aula.

Das Zeltlager-Team freut sich über die zahlreichen Spenden an diesem kurzweiligen Konzertabend.