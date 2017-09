Kulturamt macht Musik und Spaß

von ULRIKE LANGER

Die Tage werden kühler, die Nächte länger und das Kulturamt Haßfurt live erwacht wie aus seinem wohlverdienten Sommerschlaf. Frisch gestärkt und mit einem neuen Kulturprogramm in der Tasche starten Petra Zirkler und ihr Team in die Veranstaltungssaison. "Wie gewohnt ist das Kulturprogramm nicht nur prall gefüllt, sondern auch getreu unserem Motto "Vielfalt macht Programm!" sehr vielseitig", betont Petra Zirkler. "Wir bieten von stimmungsvollen Rock- und Jazzkonzerten über spannende Lesungen, Kabarett und Comedy bis hin zu mitreißenden Multivisionsvorträgen Events für nahezu jede Interessens- und Altersgruppe an." Das Kulturamt Haßfurt live hat es sich zur Aufgabe gemacht, Haßfurt sowohl für die Bewohner als auch für Besucher mit einer bunten Mischung an Kulturveranstaltungen zu bereichern.



Die Sparte Comedy und Kabarett wird unter anderem durch Inka Meyer mit ihrem Programm "Der Teufel trägt Parka" am Donnerstag, 26. Oktober, repräsentiert. In diesem satirischen und brillant recherchierten Schmuckstück nimmt die Kabarettistin und Autorin die Zwänge der Mode- und Kosmetikbranche unter die Lupe. Auch die im Programm des Kulturamtes fest etablierten drei Kabarettisten vom "Totalen Bamberger Cabaret" (TBC) haben wieder einen festen Platz. Am Freitag, 24. November, präsentiert die Kabarettgruppe mit einem "Jahresrückblick" der besonderen Art die Tops und Flops von 2017.



In zwei Multivisionsvorträgen werden die Zuschauer auf eine gedankliche Reise in ferne Länder mitgenommen. Am Montag, 16. Oktober, gastieren Mario und Ramona Goldmann mit ihrem Programm "Sehnsucht Wildnis - quer durch Kanada und Alaska" in der Stadthalle Haßfurt und präsentieren eine Reise durch die unberührte Wildnis des Nordens. Pascal Violo zeigt und erzählt am Dienstag, 7. November, Bilder und Geschichten aus der indischen Welt der Religionen und Mythen. In seinem Vortrag "Indien - Mystik, Menschen, Maharadschas" taucht er mit dem Publikum in ein Land der Vielfalt und der Farben.



Auf dem musikalischen Gebiet wird eine Vielzahl von Genres bedient. Am Dienstag, 12. Dezember, ist Eleonor McEvoy auf der Bühne der Rathaushalle zu Gast. Die irische Sängerin tritt regelmäßig auf renommierten Folk-Festivals auf, denn in vielen Ländern gilt sie seit langem als Star der zeitgenössischen irischen Folkmusikszene.



Hochkarätig wird es bereits am Donnerstag, 19. Oktober, in der Haßfurter Rathaushalle mit der Blues-Rock-Band "Hundred Seventy Split". Die Band um Woodstock-Legende Leo Lyons präsentiert live in ihrem Set neue Songs sowie Klassiker von "Ten Years After". Am Freitag, 27. Oktober, betritt die A-Capella-Comedy-Gruppe "Six Pack" mit ihrem Programm "Tschingderassabumm" die Bühne der Stadthalle und präsentiert eine wilde Mischung verschiedenster Musikrichtungen.



Mit einer Mischung aus Musik und Kabarett der besonderen Art sind am Freitag, 1. Dezember. "Ottfried Fischer & die Heimatlosen" zu Gast in der Stadthalle Haßfurt. Der deutschlandweit bekannte Schauspieler und Kabarettist gibt mit musikalischer Unterstützung der "Heimatlosen" eigens geschriebene Texte zum Besten, die viele Lacher, aber auch nachdenkliche Gesichter beim Publikum erzeugen sollen.



Einem ganz Großen der Musikwelt, Joe Cocker, zollt die "Joe Cocker Band Brno" am Samstag, 9. Dezember, Tribut. Die aus Tschechien stammende Band nimmt sich seit Jahren des Repertoires dieses Superstars an und reproduziert mit acht Musikern den Cocker-Sound als originalgetreue Klangkopie.



Des Weiteren dürfen sich die Zuschauer auf die legendäre Blues-Nacht, welche am Freitag, 20. Oktober, stattfindet, und auf eine Fortsetzung der Reihe "Jazz mal anders" mit der Veranstaltung "Jazz in Love - Pannoninca" am Sonntag, 15. Oktober, freuen. Auch sind Kulturamts-Klassiker wie die Rockband "First Generation of Number Nine" und die Rock- und Soul Big Band "Vorsicht Gebläse!" dabei.



Petra Zirkler gibt auch einen kleinen Ausblick auf das interessante Programm, das das Publikum im Frühjahr 2018 erwartet: "Für das kommende Jahr konnten wir unter anderem die Falco-Platinum-Show, eine Hommage an die Pop-Legende Falco, und den italienischen Verwandlungskünstler Ennio Marchetto mit einer Living Paper Cartoon-Show für die Bühnen des Kulturamtes Haßfurt live gewinnen. "Wir freuen uns auf viele Abende mit kulturellen Höhepunkten und auf ein Programm, dass die Zuschauer hoffentlich durch seine Vielfalt begeistern wird", fasst Petra Zirkler zusammen.