Kreis Haßberge gibt neuen Abfallkalender heraus

Nur noch wenige Tage, dann liegt der Abfallkalender 2018 in allen Haushalten im Landkreis Haßberge vor. Darauf weist das Landratsamt in Haßfurt hin. "Erfahrungsgemäß wird der Abfallkalender von vielen Nutzern umgehend studiert", sagt Abfallberater Wolfgang Aull. Im Vorfeld merkt er an, dass sich in vielen Gemeinden die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe geändert haben. Außerdem verschiebt sich der regelmäßige Abfuhrtag für Restmüll und Biomüll in den Ortschaften Bramberg und Heubach.



Dass Dunkelheit den Wertstoffhofbetrieb erschwert, liegt auf der Hand. Besonders deutlich wird dies in den Wintermonaten, wenn neben der Finsternis auch Schnee und Regen die Sicht erschweren. Die Öffnungszeiten sind nun einheitlich so gestaltet, dass der Wertstoffhofbetrieb grundsätzlich bei Tageslicht erfolgt. Eine Übersicht über die Öffnungszeiten aller Wertstoffhöfe ist im Abfallkalender 2018 auf der Seite zehn abgedruckt.



Eine wichtige Änderung ergibt sich für die Bewohner von Bramberg und Heubach: Der regelmäßige Abfuhrtag von Restmüll und Biomüll verschiebt sich ab Jahreswechsel von Dienstag auf Mittwoch.



Kalendarium und der Informationsteil des Abfallkalenders haben die bewährte Form, an die sich die Bürger gewöhnt haben. Sie erlauben zu jeder Zeit eine schnelle und sichere Orientierung über alle wichtigen Themen der Abfallentsorgung im Landkreis. So enthält das Kalendarium alle wichtigen Abfuhr- und Abholtermine in der jeweiligen Gemeinde. Das Werk gibt ferner Auskunft über Sortierkriterien und über Entsorgungsmöglichkeiten in den Einrichtungen.



"Umwelt schützen im Alltag bedeutet für mich auch, den öffentlichen Nahverkehr attraktiv zu gestalten", betont Landrat Wilhelm Schneider in seinem Grußwort. Auf zwei Extraseiten sind in dem Abfallkalender 2018 alle Möglichkeiten und Vorzüge zusammengetragen, die sich aus dem Beitritt zum Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) ergeben.



Etwas ganz Besonderes hat sich der Abfallwirtschaftsbetrieb für die neue Motivreihe des Kalenders ausgedacht: "Köstliches aus der Region - Kulturgut Apfel." Ansprechend dekoriert und kunstvoll abgelichtet, wurde viel Wissenswertes rund um das Thema Apfel zusammengetragen, von der Apfelbaumpflege über Hinweise zur Auswahl der Lageräpfel bis hin zu den vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten.



Ein zweiter Kalender, zum Beispiel für die Arbeitsstätte oder für die Zweitwohnung, ist jederzeit über die Gemeinde erhältlich. Die Auflagenhöhe wurde so bemessen, dass dort für die Ausgabe weiterer Kalender ausreichend Exemplare zur Verfügung stehen müssten.