Kreis Haßberge: 18-Jähriger versuchte Maschinenpistole im Darknet zu kaufen

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben den Käufer einer Kriegswaffe aus dem Darknet festgenommen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 18-Jährigen aus dem Raum Haßfurt.



Im Darknet unterwegs

Ermittlungen der für illegalen Waffenhandel und Kriegswaffendelikte zuständigen Experten des Bayerischen Landeskriminalamts unter der Leitung der Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg führten am Donnerstag, 3. August, in Haßfurt zu der Festnahme des 18-Jährigen, der im Verdacht steht, im Darknet eine Maschinenpistole kaufen zu wollen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg am Montag mit.



Schon bezahlt

Der berufslose Beschuldigte hatte den Angaben zufolge die Waffe für einen Betrag von 1700 US-Dollar auf einem Marketplace im Tor-Netzwerk erworben und bereits bezahlt. Obwohl er ausschließlich unter Tarnnamen agierte, konnte er dennoch ermittelt und festgenommen werden.



Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten des Bayerischen Landeskriminalamtes neun falsche 50-Euro-Scheine, einen gefälschten Führerschein, eine erhebliche Menge an Betäubungsmitteln (Amphetamine) sowie mehrere Gegenstände, die nach dem Waffengesetz verboten sind (drei Schlagringe und ein Butterflymesser).



Erhebliche Strafen drohen

Bei dem versuchten Kauf einer Maschinenpistole handelt es sich um ein Verbrechen nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Auch für die Geldfälschung hat der Beschuldigte mit einer erheblichen Strafe zu rechnen.

Auf Antrag der Zentralstelle Cybercrime Bayern erging am 4. August gegen den Beschuldigten Untersuchungshaftbefehl. "Anhaltspunkte für einen terroristischen oder extremistischen Hintergrund der Tat bestehen nach dem derzeitigen Erkenntnisstand nicht", teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg weiter mit.



Bayernweit tätig

Seit dem 1. Januar 2015 besteht bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg die Zentralstelle Cybercrime Bayern. Diese Zentralstelle ist bayernweit zuständig für die Bearbeitung herausgehobener Ermittlungsverfahren im Bereich der Cyberkriminalität. Sie ermittelt in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Spezialisten der bayerischen Polizei, zum Beispiel bei Angriffen auf bedeutende Wirtschaftszweige oder bei Verfahren aus dem Bereich der organisierten Cyberkriminalität. Auch dann, wenn ein hoher Ermittlungsaufwand im Bereich der Computer- und Informationstechnik abzuarbeiten ist, werden die Staatsanwälte der Zentralstelle tätig.