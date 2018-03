Kräftig ins Werbehorn geblasen

Zum ersten Mal präsentierte sich der Landkreis Haßberge mit Wein und Bier auf der Erlebnismesse "Land & Genuss" der deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) in Frankfurt. Einige Tage nach Abschluss der Messe ziehen Bierprinz Sebastian Gocker und die Sander Weinprinzessin eine positive Bilanz: "Unser Ziel war es, unseren Landkreis, in dem Bier und Wein aufeinander treffen, als attraktives Ausflugsziel und Genussregion näherzubringen." Mit Weinen aus dem Abt-Degen-Weintal und Bieren der heimischen Privat-Brauereien, die sich unter dem Dach von "Natürlich von hier" zusammengeschlossen haben, erhielten die Besucher einen kleinen Eindruck von der kulinarischen Vielfalt des Landkreises Haßberge.

Das Interesse an dem Stand der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Königinnen war groß, bestätigen auch die beiden Sander Winzer Rudi Ruß und Stefan Goger, die die Majestäten bei ihrem zweitägigen Messe-Einsatz tatkräftig unterstützten. Sie nutzten vor allem auch die Gelegenheit, um für die wunderschöne Landschaft und die vielseitigen Sehenswürdigkeiten ihrer Heimat zu werben.



Der "Vinator" kommt gut an

Wein und Bier gehören im Landkreis Haßberge eng zusammen, davon konnten sich auch die Messebesucher überzeugen. Symbolisch für das Verschmelzen dieser beiden Kulturgüter steht der "Vinator" aus der Brauerei Bayer (Theinheim). Der Wein-Bier-Hybrid kam bei der Verköstigung sehr gut an, wie auch die übrigen Bierspezialitäten Blütengeheimnis (Craft-Bier) und Sauerkirschgeheimnis (nach belgischem Vorbild). Aber auch die klassischen Biersorten wie der Kaiser-Heinrich-Urstoff aus der Brauerei Göller (Zeil) und das Pils von der Brauerei Raab (Hofheim) machten Appetit auf mehr. Und die Winzer haben mit ihren Weinen ebenfalls die Neugierde geweckt. Die Messebesucher waren hin und weg von den edlen Tropfen.



Komplimente eingeheimst

"Wirklich ein außergewöhnlich guter Geschmack", urteilt eine 35-jährige Hessin und lässt sich direkt noch ein Schlückchen von der im Barrique gereiften Grauburgunder Auslese vom Weingut Goger aus Sand am Main ins Glas einschenken. "Ein im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichneter Wein", erklärt ihr Weinprinzessin Anna-Lena Gottschalk, denn für diesen erstklassigen Rebensaft hat Winzer Stefan Goger den Internationalen Weinpreis Mundus Vini 2017 in Silber erhalten. Mundus Vini ist einer der bedeutendsten Weinwettbewerbe der Welt. Und bei der fränkischen Weinprämierung sahnte der Wein sogar eine Goldmedaille ab.

Ein älteres Ehepaar am Messestand bevorzugt lieber Rotwein und hat mit dem "Pinotin" aus dem Weingut Gottschalk seinen neuen Lieblingswein entdeckt. "Die rubinrote Farbe, der Duft nach schwarzen Kirschen und der milde Geschmack sind einzigartig", schwärmen die beiden Rentner und sind überzeugt: Der Wein hat die Silber-Medaille der fränkischen Weinprämierung wirklich verdient.



Halbstündiger Bühnenauftritt

Begeistert waren die Messebesucher aber auch von den anderen klassischen Frankenweinen wie zum Beispiel von der Domina (Silber-Medaille, Weinbau Jasmin und Rudi Ruß) und vom Grünen Silvaner (Weingut Gottschalk).

Höhepunkt der Messepremiere in Frankfurt war dann noch ein halbstündiger Bühnenauftritt der Weinprinzessin Anna-Lena Gottschalk und des Bierprinzen Sebastian Gocker, moderiert vom Hessischen Rundfunk. Gemeinsam mit den beiden Winzern Rudi Russ und Stefan Goger rührten die beiden Hoheiten dabei kräftig die Werbetrommel für Wein und Bier aus dem Landkreis Haßberge und priesen die wunderschöne Landschaft und die vielen Sehenswürdigkeiten an, die es in ihrer Heimat zu entdecken gibt. Die Botschaft ist bei vielen Genießern angekommen. Sie sind auf den Geschmack gekommen, die Planung für den nächsten Ausflug von Hessen nach Unterfranken steht. red