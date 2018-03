Korb- und Flechtwaren aller Art

Am Sonntag, 18. März, wird in Sand am Main von den einheimischen Korbmachern und Korbhändlern sowie von den Winzern und Gewerbetreibenden zum 21. Male zum Wein- und Korbmarkt eingeladen. Der Markt, der gleichzeitig mit einem "Tag der offenen Betriebe" verbunden ist, findet in der Ortsmitte von Sand auf dem Kirchplatz rund um die Pfarrkirche St. Nikolaus und in der Zeiler Straße statt.

Der festliche Einzug der Winzer, Korbhändler und sonstigen Marktanbieter erfolgt um 11 Uhr. Musikalisch angeführt wird der Aufzug vom Blasorchester.

Ihm folgen die Ehrengäste, Winzer, Korbhändler, Markthändler und Handwerker sowie die stilecht gekleideten Kindergartenkinder sowie die Abordnungen der Ortsvereine.



Vom Kuchen bis zur Flechtware

Beim Einzug mitgeführt wird auf einem großen Kuchendeckel der "Orginal Sander Käsekuchen", der dann als besonderes Schmankerl auf dem Marktplatz unter den Besuchern verteilt wird. Bestens zum Käsekuchen passen die weißen oder roten Weine der einheimischen Winzer aus den Sander Lagen "Himmelsbühl" und "Kronberg", die zusammen mit dem "Rotling" und anderen Winzerprodukten in mehreren Geschmacksvarianten angeboten werden. Zusammen mit dem Schmankerl und weiteren Spezialitäten ist für das leibliche Wohl der Gäste somit bestens vorgesorgt.

Im Mittelpunkt der Marktangebote stehen aber natürlich die Körbe und Flechtwaren aller Art. Aus den vielfältigen Angeboten wird man immer das Passende finden, denn die Palette reicht vom Einkaufskorb bis zum Wäschekorb, vom Holz- und Futterkorb bis zur Babywiege und vom Korbsessel bis zur Rattan-Sitzecke und vielem mehr. Letztendlich ist es auch die gute Atmosphäre, die den Sander Korb- und Weinmarkt für Jedermann so reizvoll macht und die Besucher aus nah und fern jährlich zum beliebten Wein- und Korbmarkt nach Sand am Main lockt.



Bis zu 60 Aussteller

Von der "SaGe", der Organisation der Sander Gewerbetreibende, wurde der Rahmen für den Ablauf des 21. Wein- und Korbmarktes abgesteckt. An die 60 Aussteller werden den Markt mit ihren Produkten beschicken, so dass die Vielfalt der Sander Geschäftswelt mit dem Korbhandel, dem Weinbau sowie den leistungsfähigen einheimischen Handwerksbetrieben und Gewerbetreibenden zum Ausdruck kommt. Ab 13 Uhr stehen zudem die Betriebe im Gewerbebetrieb bei einem "Tag der der offenen Türen" auch für Beratung und Verkauf für die Besucher offen.



Offizielle Eröffnung

Die Begrüßung der Ehrengäste und die offizielle Eröffnung des Markttages durch Bürgermeister Bernhard Ruß finden nach dem Festzug gegen 11.15 Uhr auf dem Kirchplatz statt. Auch die Abt-Degen-Weinprinzessin Elisabeth Goger und die Sander Weinprinzessin Anna Lena Gottschalk werden anwesend sein sowie die bisherige Korb- und Weidenprinzessin Anna Maria Schneider und ihre künftige Nachfolgerin Lina Krines.

Anschließend wird rund um die Sander Pfarrkirche St. Nikolaus für allerhand Abwechslung gesorgt. Neben den vielfältigen Angeboten und Produkten der Korbhändler sowie übrigen Anbieter kann man zudem bei einem großen Flohmarkt einige Schnäppchen ergattern. Darüber hinaus wird eine "lebende" Korbmacherbühne sowie für die Kleinen ein nostalgisches Kinderkarussell geboten. Und schließlich laden die angebotenen Schmankerl und die guten Sander Weine zu gemütlichen Stunden in der Winzer- und Korbmachergemeinde Sand ein.