Kopfstoß kommt teuer zu stehen

Wieder einmal flogen nach einer langen Disko- und Promille-Nacht die Fäuste auf dem Parkplatz einer Diskothek im östlichen Landkreis Haßberge. Und wieder einmal stand am Amtsgericht in Haßfurt Aussage gegen Aussage. Richterin Ilona Conver glaubte dem Geschädigten und verurteilte den 23-jährigen Angeklagten aus dem Landkreis Bamberg zu einer Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen zu 35 Euro (3500 Euro). Außerdem muss der Verurteilte die Verfahrenskosten sowie die Auslagen des Opfers bezahlen, das vor Gericht zusammen mit seinem Anwalt als Nebenkläger auftrat.



Am 8. Oktober vergangenen Jahres hat der Angeklagte laut Anklage der Staatsanwaltschaft einem 22-jährigen Diskobesucher gegen 3 Uhr nachts einen Kopfstoß versetzt und anschließend auf sein auf dem Boden liegendes Opfer mit den Fäusten eingeschlagen. Der 22-Jährige erlitt dabei eine Platzwunde an der Stirn, hatte Kopf- und Rückenschmerzen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Er erstattete Anzeige wegen Körperverletzung, so dass sein mutmaßlicher Peiniger einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft über 120 Tagessätze zu 35 Euro (4200 Euro) erhielt. Gegen den Strafbefehl legte der mutmaßliche Täter Einspruch ein, und deshalb kam es zur Verhandlung vor Gericht. Nicht zum ersten Mal stand der Angeklagte vor Gericht.



Noch vor der eigentlichen Beweisaufnahme bot Staatsanwalt Arno Ponnath dem Angeklagten an, den Strafbefehl auf 90 Tagessätze zu reduzieren, falls der Angeklagte dem Geschädigten 1500 Euro Schmerzensgeld zahlt. Doch der Angeklagte lehnte das Angebot ab und reichte den schwarzen Peter an den Geschädigten weiter. Der sei auf ihn zugelaufen, habe ihn beleidigt und ihm schließlich einen Faustschlag ins Gesicht verpasst, gab er zu Protokoll. Er selbst habe ihn lediglich gepackt und in einen Graben geworfen. Einen Kopfstoß, geschweige denn Schläge, habe er nicht ausgeteilt. Diese Aussage bestätigten zwei seiner Kumpels im Zeugenstand, die in der Tatnacht bei ihm waren.



Ein anderes Bild vom Angeklagten vermittelten andere Zeugen. Ein Polizeibeamter sagte, der Angeklagte habe einen falschen Namen und eine falsche Adresse genannt. Er habe den Alkoholtest verweigert und habe sich sehr unkooperativ verhalten. Da er jedoch bereits zuvor erkennungsdienstlich behandelt worden war, konnte die Polizei seine Identität feststellen.



Der Geschädigte sagte aus, dass er vom Angeklagten und seinen beiden Kumpels beleidigt worden sei. Danach sei der 23-Jährige auf ihn zugekommen und habe ihm einen Kopfstoß verpasst und auf ihn eingeschlagen. Er habe Zuflucht in einem Graben gesucht. Er selbst habe weder beleidigt noch geschlagen. Er kenne den Angeklagten nicht einmal. Offensichtlich habe der Streit gesucht.



Ein 20-Jähriger, der den Geschädigten begleitete, gab an, er habe Schläge gesehen, als sein Kumpel auf dem Boden lag. Auch sein Bundeszentralregisterauszug spricht nicht für den Angeklagten. Vier Einträge "zieren" sein Sündenregister - allesamt Körperverletzungen. Zweimal wurde er deshalb bereits verurteilt.



Der Staatsanwalt sah den Täter als überführt an. Lebensfremd und unglaubhaft sei die Aussage des Angeklagten, dass er nicht beleidigt habe, zumal er nach eigener Aussage auch reichlich zuvor dem Alkohol zugesprochen hatte. Die Zeugenaussage des Belastungszeugen hingegen sei schlüssig, nachvollziehbar und ohne Belastungseifer gewesen. Der Anklagevertreter forderte eine Erhöhung des Strafbefehls auf 160 Tagessätze zu 35 Euro (5600 Euro).



Der Anwalt des Geschädigten gab zu bedenken: "Warum sollte ein Unschuldiger einen falschen Namen und eine falsche Adresse nennen?" Er habe versucht, "aus der Nummer raus zu kommen." Man habe versucht, mit dem Täter-Opfer-Ausgleich in Höhe von 1500 Euro dem Angeklagten eine "goldene Brücke" zu schlagen. Der Nebenkläger-Vertreter forderte eine Bewährungsstrafe mit der Auflage einer Schmerzensgeldzahlung an seinen Mandanten.



Der Verteidiger führte an, dass es keine Spuren an der Stirn seines Mandanten gebe, die auf einen Kopfstoß hinwiesen. Alle Beteiligten seien stark alkoholisiert gewesen - das angebliche Opfer hatte 1,8 Promille intus. Zudem habe der Belastungszeuge seine Aussage korrigieren müssen. Der Anwalt bat daher um eine milde Strafe.



Richterin Ilona Conver blieb in ihrem Urteil 20 Tagessätze unter dem ursprünglichen Strafbefehl. Das Opfer habe glaubhaft gewirkt und seine Verletzung bagatellisiert. Zugunsten des Angeklagten sei das Teilgeständnis und die starke Alkoholisierung zu werten. Negativ schlügen die einschlägigen Vorstrafen und die erhebliche Gefährlichkeit zu Buche, die von einem Kopfstoß ausgeht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.