Kommt die große Photovoltaikanlage?

von CHRISTIANE REUTHER

Die Firma Südwerk Projektgesellschaft aus Burgkunstadt möchte entlang der A 70 im Gemeindebereich von Knetzgau eine Photovoltaikanlage errichten. Dieses Ansinnen unterbreitete Südwerk-Vertreter Manuel Zeller Bosse bei der Bürgerversammlung im gut besuchten Pfarrsaal in Knetzgau am Montagabend. Informationen über richtungsweißende Maßnahmen durch Bürgermeister Stefan Paulus sowie eine teils ausufernde Diskussion bestimmten den Abend.



Eine erste Anfrage der Firma Südwerk für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für zwei Freiflächen-Phovoltaikanlagen in der Gemarkung Hainert erfolgte bereits im März. Im Mai wurde nun offiziell ein Antrag für die Aufstellung eines Bebauungsplanes nahe dem Umspannwerk in Zell am Ebersberg nahe der Autobahn gestellt, der dem Gemeinderat bereits vorgestellt wurde. Die Freiflächenanlagen sollen in diesem Bereich 12,3 Hektar umfassen. Der Bebauungsplan sollte sich allerdings über eine Fläche von rund 50 Hektar erstrecken, damit je nach Verfügbarkeit der Ackerflächen Ausweichmöglichkeiten bestehen. Aufgrund des zu erwartenden Ausmaßes wollte Bürgermeister Stefan Paulus die Entscheidung nicht ausschließlich dem Gemeinderat überlassen, sondern die Bürger mit ins Boot nehmen.



In seinen Ausführungen ging Manuel Zeller Bosse von Südwerk auf das Unternehmen, die Planungen und Arbeitsweisen ein. Ziel sei es, fossile Stoffe einzusparen. Die Firma möchte bis 2018 Strom an Kunden für 2800 Haushalte verkaufen. Knetzgau sei durch seine Infrastruktur geeignet für dieses Projekt, in das die Firma Südwerk zehn Millionen Euro investiert. Die Stromproduktion liegt bei maximal 10 000 Millionen Kilowattstunden. Pro Jahr soll ein Ausstoß von 7000 Tonnen Kohlenstoffdioxid vermieden werden.



Beim anschließenden Meinungsaustausch gab es wie im Gemeinderat Befürworter und Gegner. Auf das Argument seitens der Firma, dass es ein Mehrgewinn für die Landwirtschaft sei, erwiderte Roland Mäder (Landwirt), dass es in Knetzgau nur noch 650 Hektar landwirtschaftliche Flächen gebe. Wenn diese größtenteils für die geplanten Flächen zur Stromerzeugung wegfallen, ist man seiner Meinung nach als Landwirt nicht im Vorteil. Ein Befürworter meldete sich zu Wort und argumentierte, dass das Projekt einen Gewinn für Flora und Fauna bringe.



Auf Nachfrage sagte Bürgermeister Paulus, dass die Tendenz für das geplante Projekt im Gemeinderat leicht zustimmend sei. Die Gemeinde will nun einen Bebauungsplan aufstellen, bei dem die Einwände der Bürger berücksichtigt werden können. Dann soll der Gemeinderat eine Entscheidung treffen.



Bürgermeister Stefan Paulus (CWG, SPD) informierte während des Abends auch detailliert über verschiedene Maßnahmen in der Gemeinde. Nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Dreiberg-Schule könne man davon ausgehen, dass das freigegebene Budget in Höhe von 14 Millionen Euro nicht überschritten werde. Die Ausschreibungen für die Gestaltung der Freisportanlage an der Schule seien im Gange. Die Kosten belaufen sich laut Paulus auf eine dreiviertel Million Euro.



Das Gemeindeoberhaupt ging ausführlich auf die Gebührensituation ein. Eine Gebührenanhebung im Gewerbesteuer-Hebesatz erfolgte bereits. Aber auch die anderen Gebühren müssten kostendeckend kalkuliert und entsprechend angepasst werden, um in Sinne einer vorausschauenden Belastung nachfolgenden Generationen gerecht zu werden.



Auch die geplante Errichtung eines "Maininformations- und Erlebniszentrums" (MIZ) stellte Paulus den Bürgern vor. Hier müsse man noch eine Machbarkeitsstudie abwarten. Kritische Fragen wurden in der Versammlung dazu gestellt.



Den geplanten Neubau einer gemeindlichen Wohnanlage mit zehn staatlich geförderten Mietwohnungen am Dülbig stellte der Bürgermeister vor. Mit einem staatlichen Förderprogramm möchte die Gemeinde die Situation auf dem Wohnungsmarkt entschärfen. Jürgen Klauer fragte, warum die Gemeinde den gleichen Fehler wie vor Jahren mache und soziale Wohnungen am Rande ausweise. Paulus entgegnete, dass die Gemeinde keine anderen Grundstücke besitze, um dieses Vorhaben zu verwirklichen. In diesem Zusammenhang machte Klauer den Vorschlag, die alte Schule in Westheim ebenfalls als gemeindlichen Wohnraum zur Verfügung zu stellen.



Paulus ging auch auf den Abschluss der Sanierungsarbeiten am Kriegerdenkmal in Knetzgau ein. Hierzu äußerte sich Waltraud Reitwießner kritisch, die die Gestaltung des Umfeldes am Turngarten als nicht gelungen bezeichnete. Sie sagte, sie habe sich immer für den Erhalt des Kriegerdenkmals an diesem Platz stark gemacht, den sie jetzt als "eiskalte Steinwiese" kritisierte, in der man viel Geld vergraben habe. Dem hielt Jürgen Klauer von der Reservistenkameradschaft Knetzgau entgegen, dass es anlässlich des Vereinsjubiläums positive Rückmeldungen von Gästen für Kriegerdenkmal und Umfeld gab. Kritik äußerte Reitwießner ferner an der öffentlichen Toilettenanlage auf dem Areal.