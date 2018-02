Knifflige Rätsel lösen in 30 Minuten

Die Stadt Zeil holt anlässlich der 1000-Jahrfeierlichkeiten die Haßberger Spieletage vom 15. bis 18. März ins Rudolf-Winkler-Haus. Neue, bekannte und auch ältere oder unbekannte Brett- und Kartenspiele werden zum gemeinsamen Spielen aufgebaut. Beim Kreisjugendring Haßberge laufen die Vorbereitungen für diese beliebte Veranstaltung auf vollen Touren.



Dem aktuellen Trend sogenannter "Escape"-Room-Spiele folgen auch die Haßberger Spieletage. Mit den Zeiler Jugendzündern wurde ein Kooperationspartner gefunden, der mit einem ExitCube das Gefühl eines "Live-Escape-Rooms" vermittelt. Dabei geht es darum, innerhalb von 30 Minuten knifflige Rätsel zu lösen, faszinierende Mechanismen zu erleben und spannende Lösungen zu entwickeln. "Das erfordert Teamfähigkeit, Schnelligkeit und Grips und macht unheimlich viel Spaß", erklärt Judith Reitelbach von den Zeiler Jugendzündern. Freitag, Samstag und Sonntag jeweils ab 16 Uhr kann der ExitCube von kleinen Gruppen mit zirka fünf Personen geknackt werden. Darüber hinaus stehen jeden Tag Spielerunden zu den aktuellen "Exit"-Kennerspielen des Jahres zur Verfügung.



"Die Spieletage zeigen die Attraktivität unseres Landkreises Haßberge für junge Familien, Kinder und Jugendliche", betont Landrat Wilhelm Schneider, der gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Stadelmann die Haßberger Spieletage am Donnerstag, 15. März, um 8 Uhr mit einem Großgruppenspiel eröffnen wird.



Der Kreisjugendring Haßberge hat die Spieletage erfolgreich von der Kommunalen Jugendarbeit übernommen und setzt weiter auf das bewährte Konzept. Veranstalter des Spieleevents sind somit der Kreisjugendring Haßberge und die Stadt Zeil am Main. Als Kooperationspartner wirken das Kreisjugendamt Haßberge (Familienzentrum), der BDKJ Regionalverband Haßberge, die Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit und die Zeiler Jugendzünder mit. "Spielen bringt Menschen zusammen, macht Spaß und schafft Gemeinschaft", bringt KJR-Vorsitzender Daniel Fischer die Ziele der Haßberger Spieletage auf den Punkt.



Zum öffentlichen Auftakt der Haßberger Spieletage am Donnerstag, 15. März, steht ab 16 Uhr ein Mehrgenerationennachmittag auf dem Programm. Gemeinsam mit dem Seniorenbeirat der Stadt Zeil am Main sind alle Generationen eingeladen, gemeinsam zu spielen. Dabei werden Spielrunden zu den verschiedenen Spielen des Jahres angeboten. Zum Spiel des Jahres wurde "Kingdomino" gewählt, das Kinderspiel des Jahres heißt "Icecool" und das Kennerspiel des Jahres trägt den Titel "Exit".



Der Eintritt zu den Spieletagen ist wie immer frei. Mehr als 2000 Besucher werden erwartet. Sie können sich mit rund 900 Brett- und Kartenspielen sowie bei diversen Turnieren vergnügen. Wer das Spiel nicht kennt und keine Lust hat, sich durch die Spieleanleitung zu quälen - kein Problem, denn in diesem Fall stehen zahlreiche ehrenamtliche Spieleerklärer mit Rat und Tat zur Seite.



Weiter ausgebaut wurde die Anzahl der Spieleturniere. Am Freitag, 16. März, stehen um jeweils 19 Uhr ein Vorrundenturnier zur deutschen Wizard-Meisterschaft und ein Vorrundenturnier zur deutschen Dominion-Meisterschaft auf dem Programm.



Am Samstag, 17. März, geht es um 10 Uhr mit einem "Icecool"-Turnier für die jüngsten Gäste der Spieletage weiter. Neben den Preisen erhalten die ersten drei Plätze gemeinsam mit ihren Eltern freien Eintritt zum Korbtheater von Ali Büttner mit "Marlo was machst Du nur". Die gefühlvolle Geschichte vom "Sich-streiten-und -wieder-lieb-haben" beginnt um 14 Uhr. Das Stück dauert zirka 45 Minuten, der Eintritt kostet einen Euro.



Abschluss der Turnierserie bilden am Samstag, 17. März, zwei weitere Turniere. Um 15.30 Uhr werden beim Spiel "Camel(C)up" Wetten auf das tollste und das ollste Camel angenommen und um 17 Uhr wird ein "Siedler von Catan"-Ranglistenturnier zur Qualifikation für die deutsche Meisterschaft ausgespielt.



Ein besonderes Vergnügen verspricht das Großgruppenspiel "Die Werwölfe von Düsterwald" am Freitag, 16. März, und Sonntag, 18. März. Unter Anleitung von Johannes und Caroline Petersen werden Werwölfe gesucht. Wer lebend aus der Partie herauskommt, wird spannend.



Doch nicht nur Spielefans kommen an dem verlängerten Wochenende auf ihre Kosten. Das bunte Rahmenprogramm spricht alle Familienmitglieder an. Die Stadt Zeil am Main bietet mit einem Spieletage-Bistro Snacks, Getränke, Kaffee und Kuchen an. Weiterhin können sich die Besucher an der Saftbar mit alkoholfreien Cocktails stärken. Ein besonderes Vergnügen verspricht die Bau-Werkstatt: 20 000 Parketthölzchen liegen bereit und können nach Lust und Laune kreativ verbaut werden.

Am Sonntag lädt das Familienzentrum des Landkreises zu einer Familienrallye ein. Verschiedene Einrichtungen für Familien im Landkreis Haßberge informieren über ihre Angebote und bieten für die Kinder Stationen zum Mitmachen an. Eingeläutet wird dieser Tag um 11 Uhr mit einem Sonntags-Impuls.



Für Schulklassen sind der Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und der Freitag von 8 bis 15 Uhr reserviert. Diese Zeiten sind komplett ausgebucht. Es werden über 850 Kinder erwartet. Zum öffentlichen Spielbetrieb ist keine Anmeldung erforderlich. Jedem Besucher wird ein Spielepass ausgestellt, dieser kann bereits vorher bestellt werden und wird dann am Eingang hinterlegt. Kontakt: Kreisjugendring Haßberge, Promenade 5, in Haßfurt, Telefon 09521/951685, E-Mail an spieletage@kjr-has.de.



Programm der Haßberger-Spieletage

Donnerstag, 15.03.2018:

16:00-20:00 Uhr: öffentlicher Spielbetrieb

Ab 16:00 Uhr: "Mehrgenerationen"-Spielenachmittag

16:30 Uhr: "Icecool"-Spielerunde

17:30 Uhr: "KingDomino"-Spielerunde

18:30 Uhr: "Exit"-Spielerunde

Freitag 16.03.2018

15:00-23:00 Uhr: öffentlicher Spielbetrieb

16:00 (bis 22:00 Uhr): "ExitCube" mit den Zeiler Jugendzündern

19:00 Uhr: "Dominion"-Turnier

19:00 Uhr: "Wizard"- Vorrundenturnier zur Deutschen Meisterschaft

19:00 Uhr: "Munchkin"-Spielerunde

20:00 Uhr: "Die Werwölfe von Düsterwald" Großgruppenspiel

21:00 Uhr: "Exit"-Spielerunde

Samstag 17.03.2018

10:00-20:00 Uhr: öffentlicher Spielbetrieb

11:00 Uhr: "Icecool"-Turnier zur Deutschen Meisterschaft

14:00 Uhr: "Marlo was machst du nur" - Korbtheater Ali Büttner

15:30 Uhr: "Camel(C)up"-Turnier

16:00 (bis 19:00 Uhr): "ExitCube" mit den Zeiler Jugendzündern

17:00 Uhr: "Die Siedler von Catan" Ranglistenturnier zur Qualifikation für die deutsche Meisterschaft

18:00 Uhr: "Exit"-Spielerunde

Sonntag 18.03.2018

11:00-18:00 Uhr: öffentlicher Spielbetrieb und Familienralley

11:00 Uhr: "Sonntags-Impuls"

12:00 Uhr: "Exit"-Spielerunde

13:00 Uhr: "KingDomino"-Spielerunde

14:00 Uhr: "Icecool"-Spielerunde

16:00 Uhr: "Die Werwölfe von Düsterwald" Großgruppenspiel

16:00 (bis 17:00 Uhr): "ExitCube" mit den Zeiler Jugendzündern