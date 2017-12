Kleintransporter kippt auf A 70 im Landkreis Haßberge

Autos fahren über die Trümmer



Die ersten Meldungen, die bei der Autobahnpolizei in Bamberg einliefen, ließen Schlimmes befürchten: Ein Auto habe sich auf der Maintalautobahn überschlagen, es gebe mehrere Verletzte, hieß es zunächst.Schadensträchtig war der Unfall, der am gestrigen Montagvormittag auf der Autobahn nahe der Anschlussstelle Eltmann passiert ist. Im Nachhinein ist das Ganze aber glimpflicher abgelaufen, als es zunächst ausgesehen hatte.Den Angaben der Autobahnpolizei zufolge war ein Kleintransporter in Richtung Bamberg unterwegs. Zwischen Eltmann und Stettfeld kam der Fahrer vermutlich aus Unachtsamkeit auf das Bankett. Der Opel geriet ins Schleudern und krachte gegen das Heck eines Sattelzuges. Anschließend kippte der Kleintransporter auf die Seite und blieb teils auf dem Standstreifen und teilweise und der rechten Fahrspur liegen.In dem Kleintransporter wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Fahrer des Sattelzuges erlitt ebenfalls leichte Verletzungen wie auch der Insasse eines Autos. Dieser Pkw und ein weiteres Auto waren über die Trümmerteile gefahren, die bei dem Unfall entstanden sind.Den Schaden an den beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 80 000 Euro. Vor allem der Schaden am Sattelzug ist beträchtlich.Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Bamberg kurzzeitig komplett gesperrt werden. Die meiste Zeit konnte der Verkehr auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei aus Knetzgau halfen bei der Beseitigung der Schäden auf der A 70.