Kleinlaster bleibt in Unterführung in Haßfurt stecken

Die Höhe seines Fahrzeugs deutlich unterschätzt hat am Montagabend der Fahrer eines Kleinlastwagens in Haßfurt, als er die Bahnunterführung am Ziegelbrunn durchqueren wollte. Sein Fahrzeug blieb in der nur 1,90 Meter hohen Unterführung stecken und wurde schwer beschädigt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Feuerwehr in Haßfurt mitteilte.



Um 18.06 Uhr wurden Rettungsdienst, Polizei und die Feuerwehr Haßfurt an die Unterführung am Ziegelbrunn in der Nähe des TV-Geländes gerufen. Dort hatte der Fahrer eines Klein-Transporters die Durchfahrtshöhe offenbar falsch eingeschätzt und war mit seinem Fahrzeug in der in Richtung Stadtwerk führenden Röhre steckengeblieben. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Aufbau des Fahrzeugs schwer beschädigt und verkeilte sich in der Unterführung. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Haßfurt sicherte zunächst die Einsatzstelle und stellte den Brandschutz sicher.



Die Einsatzkräfte standen vor der Herausforderung, das deformierte und eingekeilte Fahrzeug aus der Unterführung heraus zu bekommen. Zunächst wurde versucht, die Verkeilung zu lösen, indem die Luft aus den Reifen gelassen wurde. Da dies allein noch nicht zum Erfolg führte, wurden Teile des Aufbaus mit Hilfe von Brechstangen von der Decke der Unterführung weggebogen. Schließlich konnte der Kleinlaster so mittels Seilwinde aus der Unterführung gezogen werden. Nach Übergabe des Fahrzeugs an ein Abschleppunternehmen konnte die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften angerückt war, den Verkehr wieder freigeben.



Erst in der vergangenen Woche hatte es an der gleichen Unterführung einen ähnlichen Unfall gegeben. Damals war ein Kleintransporter in die Bahnunterquerung eingefahren und ebenfalls hängengeblieben. Das Fahrzeug konnte ohne größere Schäden befreit werden, indem Luft aus den Reifen abgelassen wurde. Verletzt wurde niemand.