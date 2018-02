Keine Scheu vor dem nassen Element

Eine muntere 15-köpfige Kinderschar mit Schwimmflügeln an den Armen tummelte sich im Hallenbad in Ebern. Es war die vorletzte Übungsstunde von insgesamt zwölf Übungseinheiten, wie Marina Gegner, Jugendleiterin bei der Wasserwacht der BRK-Ortsgruppe Ebern, sagte.



Zwölf Betreuerinnen und Betreuer kümmerten sich neben ihr und der Vorsitzenden der BRK-Wasserwacht Ebern, Michaela Hülbig, um die Kinder, die offensichtlich mit Begeisterung bei der Sache waren.

In diesem Jahr war das der erste Schwimmkurs für Kinder, ein weiterer Kinder-Schwimmkurs ist noch geplant. Geübt wurden der Brust- und Beinschlag und auch eine Tauchübung war mit dabei, erläutert Jugendleiterin Marina Gegner.