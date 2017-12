Junge Menschen erweitern sozialen Horizont

Ist Engagement erlernbar? Was ist Demokratie, und wie verhält man sich sozial? Diese und andere Fragen stellten sich Pädagogen und im Ehrenamtsbereich Verantwortliche, die gemeinsam mit jungen Menschen deren sozialen Horizont erweitern und ihren Gemeinsinn fördern möchten. In diesem Rahmen beteiligt sich das Mehrgenerationenhaus (MGH) mit der Heinrich-Thein-Berufsschule und anderen Kooperationspartnern an dem bundesweiten Netzwerk, das unter dem Motto "Lernen durch Engagement" steht. Das Ziel ist, Auszubildenden und deren Lehrern Möglichkeiten zu schaffen, gemeinsam Eigenschaften wie Demokratie- und Sozialkompetenz zu trainieren.

Jeden Dienstag, ab 9 Uhr, besteht für die Bürger die Möglichkeit, sich bei einem leckeren Frühstück im Mehrgenerationenhaus zu treffen. Traditionell findet jährlich das "Gute-Laune-Frühstück" mit den Schülern der Heinrich-Thein-Berufsschule statt, die ein umfangreiches Schlemmerbuffet mit frisch gebackenen Waffeln, Muffins, selbst gemachten Marmeladen, Eierspezialitäten und vielem mehr "zaubern".

Irene Büttner lobte ihre Schützlinge und beobachtete, dass die Motivation der Schüler durch den Kontakt mit den Gästen stieg. Die Schüler der elften Klasse kommen mit Familien aller Generationen in Kontakt und üben sich im intergenerativen Austausch und lernen somit den Bedarf und die Bedürfnisse der verschiedenen Generationen mit und ohne Migrationshintergrund und jeden Alters kennen. Außerdem entstand ein guter Zusammenhalt untereinander, da sich die Schüler gegenseitig unterstützten, um einen reibungslosen Ablauf des Frühstücks zu gewährleisten. Der Schülerin Aylin Berger aus Kirchaich gefiel der Vormittag, da sie ihr Wissen praktisch anwenden und sich für die Gesellschaft einzubringen konnte.

Auch fand zum sechsten Mal das intergenerative Back- und Bastelprojekt mit den Schülern der zwölften Klasse der Berufsfachschule unter der Leitung von Michaela Appel und Dagmar Mertl im Mehrgenerationenhaus statt. Das Motto des Nachmittags lautete "Wir stimmen uns auf den Advent ein". Gemeinsam mit Menschen mit Demenz und Senioren aus dem ganzen Landkreis wurden Schokomuffins und Stollensterne gebacken sowie weihnachtliche Dekorationen für zu Hause gebastelt. Eine Seniorin aus Haßfurt fand den Nachmittag sehr schön, da sie nun tatsächlich neue Rezepte von den Schülern gelernt habe. Ingrid aus Haßfurt ergänzte, dass diese Nachmittage gut für die Seele seien, da alleine zu backen keinen Spaß mache. Die Schüler Eva Kain und Benjamin von Grafenstein rundeten den Nachmittag mit einem Adventsgedicht "Vorweihnachtstrubel" ab, und zusammen wurden die leckeren Plätzchen verzehrt. Die Betreuerin Michaela Appel findet es sehr gut, dass die Schüler beim Umgang mit Menschen mit Demenz von ihrem Wissen über Ursachen, Symptome und Verlauf der Krankheit aus dem Unterricht im Fach Erziehung und Betreuung profitieren. Lisa Geyer