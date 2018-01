Jung und alt begegnen sich

Rund 60 Menschen knüpfen mit am Bürgernetzwerk "Bürger helfen Bürgern". Sie bieten Hilfen an, wenn Menschen Unterstützung brauchen. Zum Jahresauftakttreffen der Mitglieder legte Anita Amend neben dem neuen Informationsflyer das Veranstaltungsprogramm bis zum Sommer vor.

Anita Amend hat als Seniorenbeauftragte der Gemeinde das Netzwerk "Bürger helfen Bürgern" (BHB) vor acht Jahren gegründet. Einen Besuchsdienst hatte sich Bürgermeister Thomas Sechser von ihr gewünscht. "Mir war aber schnell klar, dass es mit einem Besuchsdienst nicht getan ist, und ich wollte gleich auch einen Fahrdienst installieren. Das sind auch die beiden Hilfestellungen, die am meisten nachgefragt werden", berichtete sie.

15 Ansprechpartnerinnen gibt es in den neun Gemeindeteilen Oberaurachs, an die sich Hilfesuchende wenden können, wenn sie zum Arzt müssen und keine Fahrgelegenheit haben, wenn ein Rollstuhlfahrer jemanden braucht, der mit ihm spazieren geht, aber auch, wenn ein Formular auszufüllen ist oder kleine Handreichungen im Haushalt nötig sind. Das Angebot richtet sich nicht nur an Senioren, es gibt auch Nachhilfeunterricht, "und wenn sich ein Alleinstehender das Bein bricht, haben wir auch jemanden, der ihm mal den Rasen mäht, oder ihn eben fährt", sagt Amend im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch die Lesepatenschaft an der Grundschule läuft unter dem Dach von "Bürger helfen Bürgern".

Neben dem Kampf gegen Einsamkeit und fehlende Mobilität hat die Pilotgruppe weitere Angebote aufgebaut, etwa den Tanzkreis oder die Bambergfahrt. Diese Busfahrt zum Sonderpreis wurde anfangs sehr gut angenommen, das Interesse hat jedoch nachgelassen, weshalb nur noch zwei Fahrten pro Jahr stattfinden, eine im Sommer und eine im Advent.



Programm im "Sternstübla"

Viele Angebote laufen im "Sternstübla", dem Bürgertreff im Oberaurach-Zentrum, seit März 2015. Hier gibt es montags QiGong, dienstags treffen sich im 14-tägigen Wechsel der Strickkreis und der Tanzkreis, "Singen in froher Runde" steht ebenfalls dienstags auf dem Programm, der Jakobus-Chor probt freitags. Dazu kommen die Einzelveranstaltungen wie die Faschingsgaudi mit den "Oldtimern" am Freitag, 9. Februar, ab 19.30 Uhr. Am Freitag, 16. Februar, läuft in Kooperation mit der Volkshochschule die Film-Komödie "Omamamia" und am 12. März referiert Pfarrer Ewald Thoma über "Auf der Suche nach neuen Wegen zu Gott". Im April gibt es einen geschichtlichen Vortrag von Kreisheimatpfleger Christian Blenk, im Mai eine Einführung in die Klangtherapie, im Juni geht es um die gesunde Ernährung und im Juli um Bestattungsvorsorge.

Diese Angebote im "Sternstübla", wo es auch eine kostenlose Bücher- und Zeitschriftenbörse gibt, richten sich an alle Oberauracher. Anita Amend betont, da sie immer mal von Interessenten aus Nachbarorten angesprochen werde: "Wir sind offen für alle, und fast alle Vorträge und Angebote sind kostenlos."

Die Helferversammlung zum Jahresauftakt nutzte sie, um allen Aktiven zu danken. Es wird wieder einen gemeinsamen Ausflug geben, kündigte sie an. Ein Dank ging an Petra Klug, die das Netzwerk in der Gemeindeverwaltung bestens unterstützt. Die Angebote von "Bürger helfen Bürgern" werden monatlich in den Gemeindenachrichten veröffentlicht, sind auf der Homepage der Gemeinde nachzulesen und der aktuelle Veranstaltungsflyer wurde am Wochenende an alle Haushalte verteilt.