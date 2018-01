Jan Biertempfel bleibt Sprecher

Bei der Jahresversammlung der Jugendfeuerwehr Haßfurt im Gerätehaus an der Mittelmühle wurden die Positionen der Jugendsprecher sowie Schriftführer für 2018 neu gewählt und die Aktivitäten geplant. Der Jahresrückblick von Jugendwartin Sabine Jüngling zeigte mit einem Zuwachs von acht Jugendlichen eine positive Bilanz in der Entwicklung der Jugendfeuerwehr (14 Jugendliche) auf. Sechs Betreuer kümmern sich um den Nachwuchs.



Nach dem Bericht von Jugendwartin Sabine Jüngling dankte Kommandant Martin Volpert Jugendlichen sowie Betreuern. Er betonte, dass die Jugendfeuerwehr ein sehr wichtiges Standbein der Freiwilligen Feuerwehr sei, denn ohne Nachwuchs bringe die beste Ausrüstung nichts.





Ohne die Jugend geht es nicht

Auch Festlichkeiten wie die 150-Jahr-Feier, bei der die Jugend aktiv mithalf, wären ohne diese nicht umsetzbar. Im Jahresrückblick konnten alle Anwesenden einen Blick auf die Aktionen werfen. Die 34 Jugendübungen und sechs Freizeitaktivitäten sowie Jubiläumsfeier der Feuerwehr füllten das Jahr.

Außergewöhnlich war diesmal die Tatsache, dass kein Jugendlicher das 18. Lebensjahr erreichte und somit auch kein Jugendlicher in die aktive Wehr verabschiedet wurde. Dafür konnte noch am selben Tag ein neues Mitglied in die Jugendfeuerwehr aufgenommen werden.



Den bisherigen Jugendsprechern Jan Biertempfel und Jonas Volpert-Hoch sowie den Schriftführern Felix Grümpel und Lukas Scherbach dankten die Verantwortlichen besonders.

Die Jugendämter bilden das Bindeglied zwischen den Jugendlichen und dem Betreuerteam. Sie unterstützen nicht nur bei der Organisation von Freizeitaktivitäten, sondern Repräsentieren bei vielen Veranstaltungen die Jugendfeuerwehr der Bevölkerung. Bei der Neuwahl wurden Jan Biertempfel (Erster Jugendsprecher), Jonas Volpert-Hoch (Zweiter Jugendsprecher) und Felix Grümpel (Erster Schriftführer) in ihrem Amt bestätigt. Moritz Bayer übernimmt die Position des stellvertretenden Schriftführers.



Zum Schluss wurden die Aktivitäten 2018 besprochen. Hier steht neben den Jugendübungen ein Großereignis, die Fahrt zur Ostsee, an. Seit fast 16 Jahren fährt die Jugendfeuerwehr dort in ein Freizeitcamp. Ebenfalls wird es wieder eine LAN-Party und einen Kegelabend geben.