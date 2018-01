Itz und Baunach schwappen schon wieder über

Sie schwappen wieder über und die Bäche liefern von den Hängen zwischen Hofheim und Baunach immer mehr Nachschub. Ständig steigende Pegel von Baunach und Itz meldete der Hochwassernachrichtendienst aufgrund der Messungen an der Schenkenau, in Lohr und am Leucherhof. Die Itz erreichte dabei an der Landkreis- und Bezirksgrenze am Truschenhof die Meldestufe 3, pendelte sich zum Abend bei 4,32 Meter ein (Stand: Mittwoch, 18 Uhr, Normalwert um die zwei Meter).



Was sich an den Überschwemmungen der Straße zwischen Gleusdorf und Busendorf sowie Hemmendorf und Lahm in natura verfolgen lässt, da der Fluss einmal mehr die Grenzziehung zwischen Ober- und Unterfranken deutlich markiert.



Deutlich ansteigend auch der Baunach-Pegel am Leucherhof, wobei die Datenübertragung im Verlauf des Tages zusammen mit der Spannungsversorgung ausfiel. Da rangierte der Wasserstand noch unter der Meldestufe 1. Die hatte mit Sicherheit aber nicht mehr lange Bestand, da der Baunachpegel im Oberlauf bei Lohr im Verlauf des Vormittags sprunghaft nach oben schnellte und kontinuierlich auf Meldestufe 2 zusteuerte.



Mächtig Zustrom verzeichnete die Baunach durch Bäche aus dem Raum Ebern, die allesamt überliefen.



Baunach und Itz strömen dabei in einen Main, der weit mehr Wasser führt als normal, was zu einem Rückstau führt. Das Wasserwirtschaftsamt Kronach rechnete damit, dass am Pegel Kemmern die Meldestufe 2 überschritten wird. Zeitweise stieg der Pegel um einen Zentimeter binnen einer Viertel Stunde.