In "Höred" weiß man, wie man Fasching bustabiert

"Wer hat die Kokosnuss geklaut?" Diese Frage stellte sich das närrische Volk und der FSV Oberhohenried mit all seinen Akteuren am Wochenende bei den Büttensitzungen "Dschungel bunt im Nassachgrund". Es wurde richtig tierisch, kannibalisch aber auch sarkastisch, märchenhaft und "hörederisch-ironisch" im Dschungel-Camp gelacht, getanzt, gesungen und gestaunt.



Für die Ehefrau Manuela ist der perfekte Traummann groß und stark, und "wenn er von der Arbeit heimkommt, trägt er mich ins Schlafzimmer und putzt das Haus, während ich schlafe." Die Realität sieht leider anders aus. Wenn es doch zu Zärtlichkeiten im Bett kommt, wird letztlich nur solange gestreichelt, bis der Mann die Fernbedienung gefunden hat.



Der Hippie Daniel Fischer hatte eine Auszeit im Dschungel nötig: "Wir telefonieren 2,5 Jahre in unserem Leben, Frauen mal zehn und verplempern auch noch 3,5 Jahre damit, das Auto einzuparken."



Bei alltäglichen Frühstück wusste die Höreder Ehefrau (Anja Gerber) und der verkaterte Ehemann (Sonja Käb), dass die Romantik und Verständnis zu kurz kommen. An das genaue Datum der Hochzeit kann sich der Gatte schon lang nicht mehr erinnern, aber hatte eine Eselsbrücke parat, und zwar als die Öberhöreder Fußballer gegen Sylbach 4:1 gewonnen haben. Jedem seins: Wenn die Schulden nicht wären, würde sich die Gattin wünschen, an drei Stellen von ihm geküsst zu werden, und zwar auf Hawaii, Jamaika und Tahiti.



Ein hoher Besuch hat sich bei Madame Pauline Albert angekündigt und daher wurde für den Ernstfall probehalber mit dem dummen Diener Johann (Uwe Fischer) geübt. Bei Wünschen der Gäste, die nicht erfüllt werden können, wurden Ausreden geübt - ohne Erfolg.



Richtig sexy wurde es in der Fitness-Stunde mit der fülligen Heike Appel alias Onka Ponka. Auch wenn die Fitnesstrainerin nicht gerade den fittesten Eindruck machte, der neue Werbespruch "I make you sexy dot com" für ihren neuen Werbeclip kam bei den Zuschauern bestens an.



Beim alljährlichen Dorfgetratsche mit Rentnerin Sonja Käb und der schlagfertigen Jugendlichen Marie Appel erfuhr man, dass die Pensionistin schwere Geschütze auffährt, um die viel zu schnellen Autos, die der Bürgermeister selbst gezählt hat, schon am Ortseingang abzubremsen.



Das Vorhaben der Höreder Senioren, mit der Dorfjugend in die Disco zu fahren, wurde schnell von der Marie mit einer Notlüge begraben. Ein Scanner am Disco-Eingang, der die Daten der Besucher direkt an die Rentenkasse schickt, änderte die Meinung der Rentner, sonst hätten die "bald Sterbenden" am Montag wieder auf die Arbeit gehen müssen.





Für den Ausbilder Peter Friedrich, müssten die Kinder von heute mal in ein Camp in Höred, indem sie noch Kinder sein dürfen und mit Dreck und Schlamm spielen können. Außerdem machte sich der Drillinstructor für ein Leuchtturm-Projekt stark. Durch ein Kinder-Boot-Camp im Höreder Wald "sollen die verzogenen Stadtkinder-Luschen wie Emely-Rose, Naison-Jeremaya, Jaison-Horst, Winson-Gonzales oder Madoxx-Chivan eine reellere Chance als die Haßfurter Geburtsstation erhalten."



Die Fortsetzung vom letzten Jahr gab es in der urkomischen Höreder Baustelle. Die Überprüfung der Baustelle durch die Aufsicht der Berufsgenossenschaft fiel negativ aus, weil wieder allerhand schief ging. Löcher wurden falsch gebohrt und die inszenierte Sprengung doch ausgelöst. Dass eine Gas-Leitung in der Baugrube ist, wurde einfach zu spät gemerkt und somit wurde Höred um einen Schwarzarbeiter reicher.



Eine kurze Zusammenfassung vom Roman "Das Dschungelbuch" rund um Mogli, Balu, Kaa und Baghira gab es vom Männerballett unter anderem mit der Elefanten-Parade.



Die Garde glänzte mit zwei Gruppen um "Schmetterlinge" und "Pfaue" mit Medleys auf Musik aus "Der König der Löwen" und "Tarzan".





Die Teilnehmer





Gesang: Sophia Appel und Stefan Klein.



Ehefrau: Manuela Krauser.



Hippie: Daniel Fischer.



Das Frühstücks-Ehepaar: Anja Gerber (Ehefrau) und Sonja Käb (Ehemann).



Funkenmariechen: Volkmar Schneider.



Dame und Diener: Pauline Albert und Uwe Fischer.



Fitness-Stunde: Heike Appel.



Dorfgetratsche: Sonja Käb und Marie Appel.



Camp-Ausbilder: Peter Friedrich.



Geschichtenerzähler: Daniel Fischer.



Der Knecht: Uwe Fischer.



Die Baustelle: Holger Bergmann, Harald Gerber, Uwe Fischer, Stefan Klein.





Mini-Garde:

Antonina Bachmann, Antonia Bergmann, Janina Schleicher, Lena Bröker, Friede Fath, Lina Sudgeimer, Emma Friedrich, Katrin Haßfurther. Trainer: Marie Appel. Kostüm: Heike Appel.



Garde:

Sophia Appel, Marie Appel, Julia Dittmann, Sonja Käb, Christina Gerber, Anne Käb, Sarah Barth, Johanna Bergmann, Rebecca Bergmann, Yvonne Vonhausen, Stefanie Deschner. Trainer: Sophia Appel. Kostüme: Brigitte Gerber.



Männerballett:

Walter Appel, Peter Friedrich, Sebastian Käb, Torsten Käb, Daniel Fischer, Fabian Barth, Volkmar Schneider, Valentin Doppel, Stefan Klein. Trainer und Kostüme: Heike Appel.





Technik:

Max Grunwald, Johannes Schirmer, Lukas Fischer.



Bühnenaufbau:

Michael Deschner, Christoph Schirmer.



Bühnenbild:

Anne Käb, Sophia Appel



Moderation:

Heike Appel



Dschungel-König:

Sven Schnös