In Haßfurts Osten tut sich was

Bis Weihnachten konnte an der neuen Straße in Haßfurts Osten gewerkelt werden. Die Arbeiten an der Verbindung von der Kreisstraße HAS 10, die von Haßfurt Richtung Ebern führt, bis zum Gewerbegebiet (Bereich Obi) sind weit vorangeschritten. Bereits im Juni soll die Straße zur Verfügung stehen.



Die 364 Meter lange Strecke verspricht für die Stadt, für die Verkehrsteilnehmer und für die Gewerbebetriebe in Haßfurts Osten ein Gewinn zu werden. Im Sommer soll die Neubaustrecke für den Verkehr freigegeben werden. Wir haben uns an der Baustelle umgesehen.



