In Ermershausen wird das Wasser teurer

Eine Neukalkulation sowohl für die Wasser- wie auch für die Abwassergebühren war notwendig geworden. Für beides erließ der Gemeinderat Ermershausen in seiner jüngsten Sitzung eine Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung. Diese tritt zum Jahresbeginn 2018 in Kraft.



Wie Bürgermeister Günter Pfeiffer ausführte, sollte eigentlich jeweils nach vier Jahren eine Neukalkulation vorgenommen werden. Die Wasserabgabepreise waren letztmals im Juli 2009 auf 2,50 Euro je Kubikmeter festgelegt worden. Die Grundgebühr betrug bisher 80 Euro im Jahr. Für die Entwässerung war die letzte Anpassung Anfang 2005 erfolgt. Sie lag bei 1,20 Euro pro Kubikmeter, allerdings ohne Grundgebühr.



Dies hatte zur Folge, dass zuletzt ein jährliches Defizit von 50 000 Euro auflief, denn bei 145 000 Euro Aufwendungen gingen nur 94 000 Euro am Gebühren ein. Zudem sank der Verbrauch an Trinkwasser von 28 000 auf 21 000 Kubikmeter im Jahr. Laut Bürgermeister Pfeiffer bestand also Handlungsbedarf, denn grundsätzlich sollte die Wasserversorgung einer Kommune kostendeckend kalkuliert werden - wobei Ermershausen durchaus bereit ist, ein gewisses Defizit aus dem Gemeindehaushalt zu zahlen.



Statt 80 nun 110 Euro

So bezeichnet es der Bürgermeister als einen politischen Preis, was jetzt beschlossen wurde. Das derzeitige Defizit soll zur Hälfte aus dem Gemeindehaushalt, zur anderen Hälfte von den Verbrauchern und Grundstückeignern ausgeglichen werden. Der Preis für einen Kubikmeter Wasser soll weiterhin bei 2,50 Euro liegen, die Grundgebühr je Wasserverbraucher von bisher 80 auf nun 110 Euro steigen. Auch die Kanalgebühr soll bezogen auf den Verbrauch nicht verändert werden, doch soll hier eine Grundgebühr von 80 Euro erhoben werden. Das bedeutet eine durchschnittliche Erhöhung je Haushalt um 9 Euro pro Monat.



Der Bürgermeister ist sich bewusst, dass Geringverbraucher künftig etwas schlechter fahren werden, allerdings werden auch die Besitzer von Leerständen zur Kasse gebeten. Dies sieht er dadurch gerechtfertigt, dass hier Grundstücksabwässer trotzdem anfallen und für das Grundstück die Möglichkeit besteht, jederzeit wieder Wasser zu nutzen. Die Deckungslücke sollten in einer Solidargemeinschaft alle mittragen, war sich der Gemeinderat einig und stimmte einvernehmlich zu. Bürgermeister Günter Pfeiffer fasste zusammen: Es sei ein "solidarischer Kompromiss, und die Kosten bleiben in der Gemeinde weiterhin in einem günstigen Rahmen."



Er betonte weiter, das Wassernetz stelle für die Gemeinde einen großen Vermögenswert dar, den man im Gegensatz zum Gemeindewald nicht sofort wahrnehme, weil es unter der Erde liegt. Die Wasserversorgung stelle aber eine wichtige kommunale Aufgabe dar, und die Vermögenswerte sollten den nachfolgenden Generationen erhalten bleiben. Kanaluntersuchungen, Druckerhöhungsanlagen usw. verursachten Kosten, für deren Begleichung alle ihren Beitrag leisten sollten.



Informationen des Bürgermeisters:



Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 12. Dezember statt.



Der für September vorgesehene Holzeinschlag wurde wegen der heftigen Stürme in Südbayern und eines zu befürchtenden Preisverfalls gestoppt. Im November sei es aber zu nass gewesen im Wald, vorläufig will man günstige Witterung abwarten. Doch gilt, dass Brennholz bestellt werden kann.



Für den Jugendraum im Kindergartengebäude soll zeitnah eine Haus- und Nutzungsordnung aufgestellt werden.



Die Gemeinde Bundorf bietet jeweils am ersten Dienstag im Monat einen Bürgerbus von Bundorf über Hofheim und Haßfurt nach Schweinfurt an. Es soll nun erkundet werden, ob auch für Ermershausen Interesse besteht, dann würde der Bus auch Ermershausen anfahren.



Anfang des kommenden Jahres wird der Manager der Hofheimer Allianz zu einer Gemeinderatssitzung nach Ermershausen kommen und seine Tätigkeit vorstellen.