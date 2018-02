In der Knetzgauer Wellness-Oase

Feurige Tänze, wortgewandte Vorträge, Sketche und Lieder standen im Mittelpunkt der beiden Veranstaltungen des Pfarreifaschings in Knetzgau. Zahlreiche Faschingsnarren zeigten sich begeistert von einem abwechslungsreichen Programm, durch das Sandra Koppitz als Yogalehrerin und Dagmar Schnös als Yogini führten. Den rhythmischen Akzent setzte Lorenz Eirich, für Ton und Technik zeichnete Roland Riedel verantwortlich.



Seit Jahren findet der Pfarreifasching Unterstützung durch die Gardemädchen des Knetzgauer Carnevalvereins (KCV). Ob nun die "Minis" , die die Besucher auf eine Fantasiereise ins Feenland mitnahmen, die "Meekids", als Piraten, Feen und Meerjungfrauen verkleidet, die "Stellinas" mit einem perfekten Polkatanz oder die "Meefischli" mit ihrem "Modern Dance" - die Mädchen wirbelten gekonnt über die Bühne und zogen in ihren adretten Kostümen die Blicke des Publikums auf sich. Dafür wurden sie mit tosendem Beifall bedacht.



Dass die Ministranten nicht nur ministrieren und mit Weihrauch umgehen können, bewiesen die "Lausbuben des Herrn" mit einer tollen Show im "Zentrum der Fasenacht". Anmoderiert von "Rosel" (Fabian Wirth) und "Klausi" (Dominik Betz) rockten und rappten Helene Fischer (Christin Betz), Wolfgang Petri (Lukas Klauer), Nena (Leonie Klauer), die "Scheinheiligen Drei Könige" (Ann Sophie Heueck, Lea Raab und Jule Koppitz) sowie Andreas Gabalier (Gregor/Ulrich Schnös) die Pfarrsaalbühne und brachten den Saal zum Brodeln.



In die Bütt stieg als "Urgestein" des Knetzgauer Faschings Robert Beetz. Er beschwerte sich als Ehemann über die Schikanen, die er von seiner besseren Hälfte über sich ergehen lassen muss.



"Alles im Klang, auch wenn sich manches anders ersann", gab Dagmar Schnös als "Haushaltsopfer" von sich. Hedwig Männling kannte sich im "Krankheitsjargon" bestens aus, über den sie sich mit einer Freundin bei einem Pläuschchen am Telefon austauschte.



Immer wieder für einen besonderen Gag bereit ist die KAB Knetzgau. Sie begab sich in der Zeit der Vakanz auf die Suche nach einem neuen Pfarrer. Der berühmte britische Detektiv Sherlock Holmes (Michael Melber) und sein Assistent Dr. Watson (Rita Hetzel) bekamen Unterstützung durch die rasende Reporterin Karla Kolumna (Christiane Reuther). Gemeinsam gab das Trio ein ansprechendes Stellenangebot für die unbesetzte Pfarrstelle heraus.



Ulrich Schnös und Louis Faust sorgten nicht nur für den reibungslosen Auf- und Abbau der Requisiten, sondern unterhielten sich auch als "Flipchart Jungs" ohne große Worte. Mit ihrem Sketch unter dem Motto "Knetzgau, da sen mer dahäm" führten Klaus Glück, Wolfgang Merz, Georg Tully und Robert Beetz vom Männertreff durch Knetzgau, um lokale Begebenheiten auf erheiternde Weise zum Besten zu geben.



Sabine Liebler, Heidi Merz und Annerose Simon setzten dem Pfarreifasching das Sahnehäubchen auf. Das Trio entführte die Gäste mit detailgetreuen Requisiten in die asiatische Wellness-Oase von "Weng-Weng" (Sabine Liebler). Da blieb kein Auge trocken, als die Unterhaltungskünstler sehr zur Freude der Besucher wortgewandt und gestenreich zur Hochform aufliefen.