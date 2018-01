IG Metall zeigt Arbeitgebern kalte Schulter

Nichts ging mehr in der Produktion. Zumindest für eine Stunde stand am Donnerstag im Schaeffler-Werk Eltmann die Fertigung komplett still. Laut Angaben von Betriebsratsvorsitzendem Ulli Schöpplein nahmen am Warnstreik fast alle Beschäftigten teil. An der Kundgebung der IG Metall Schweinfurt beteiligten sich rund 200 Schaeffler-Mitarbeiter. Laut Gewerkschaftssprecher Peter Kippes kamen dazu noch 32 Mitarbeiter der Fränkischen Rohrwerke aus Königsberg und 24 von Bosch Rexroth in Augsfeld.



