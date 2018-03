Hinter der Behördentür

Stolz ist Bürgermeister Jürgen Hennemann, dass sich die Behördenverlagerung positiv auf Ebern ausgewirkt hat. Das sagte er beim Tag der offenen Behördentür in Ebern. Bereits 22 Arbeitsplätze, davon fast alles Neueinstellungen aus der Region, sind seit Anfang 2017 im historischen Rathaus untergebracht.



Geplant ist es, ein neues Dienstgebäude zu errichten, in dem dann 100 Mitarbeiter Platz finden werden. Allerdings kann das noch ein bisschen dauern, denn die Suche nach einem geeigneten Grundstück ist noch nicht abgeschlossen.

Auch Landrat Wilhelm Schneider freute sich, dass seinerzeit Ebern ausgewählt wurde und so der ländliche Raum erheblich davon profitiert. Nach dem Wegfall der Bundeswehrkaserne sei das dringend nötig gewesen. Der Landtagsabgeordnete Steffen Vogel, Haßfurts Bürgermeister Günther Werner und der Dienststellenleiter der Eberner Polizeiinspektion, Siegbert Weinkauf, waren ebenfalls gekommen, um sich persönlich ein Bild von der Unterbringung der Landesbaubehörde im alten Rathaus zu machen.



Als "Fachaufsicht führende Ebene (FfE)" ist die Landesbaudirektion zuständig für die baufachliche und rechtliche Aufsicht bei Planung und Durchführung aller zivilen und militärischen Hochbauprojekte des Bundes und der Gaststreitkräfte in Bayern, erklärte Präsident Johannes Nolte, der auch die Aufsicht über die weiteren Dienststellen in Nürnberg und München hat. "Ich brauche nur vier Minuten bis zur Bahnhaltestelle, die Verkehrsanbindung in Ebern ist sehr gut", so der leitende Beamte.



Als Mittler zwischen Bund und den 22 Staatlichen Bauämtern in Bayern nimmt die Landesbaudirektion Aufträge entgegen, leitet sie an die zuständige Stelle weiter, überwacht die technischen Bedingungen sowie das Raumprogramm und die Wirtschaftlichkeit. Daneben ist das Amt unter anderem für Bauvorhaben der Deutschen Luft- und Raumfahrtgesellschaft und des Frauenhofer-Instituts zuständig. Förderbaumaßnahmen, also Projekte, an denen sich der Bund finanziell beteiligt, gehören ebenfalls zum Arbeitsumfang.



Abteilungsleiter Gerald Neller und Sachgebietsleiter Peter Hofmann haben ihren Dienstsitz auch schon in Ebern. Daneben werden hier künftig sehr viele Berufe, wie zum Beispiel Architekten, Bau- und Elektroingenieure, Informatiker und Juristen tätig sein. 2017 haben sich die Investitionen des Bunds allein in Bayern auf 400 Millionen Euro belaufen. Ein aktuelle Großmaßnahme ist beispielsweise der Neubau eines Ausbildungszentrums der Bundespolizei in der ehemaligen US-Kaserne in Bamberg.