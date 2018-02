"Ehrungen, das ist, wenn die Gerechtigkeit ihren guten Tag hat." Mit diesem Zitat von Konrad Adenauer eröffnete Sven Schnös als Vorsitzender der Sportfreunde Unterhohenried den Festabend anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens. Im vollen Saal des Dorfgemeinschaftshauses hatten sich über 130 Mitglieder und Freunde versammelt, um dem Verein zu gratulieren.

Durch den demografischen Wandel, das veränderte Freizeitverhalten und hohe Ansprüche an Schule und Beruf könne ein Verein nur erfolgreich sein, wenn es den Mitgliedern gefällt und sie sich wohlfühlen, sagte Schnös. In dieser Hinsicht scheinen die Unterhohenrieder alles richtig gemacht zu haben, denn genau 100 Mitgliedern wurde für jahrzehntelange Treue zum Verein gedankt. Gestaffelt nach 25, 30, 40, 50 und 60 Mitgliedsjahren erhielten die Geehrten aus der Hand des Vorsitzenden ihre persönliche Ehrenurkunde.

Ganz besonders stolz war Schnös, auch einen Mann der ersten Stunde ehren zu können: Hermann Willinger war 1948 Gründungsmitglied bei den Sportfreunden Unterhohenried und kann somit, genauso wie der Verein, auf stolze 70 Jahre zurückblicken.

Mit einem unterhaltsamen Bildervortrag wurde schließlich die Vergangenheit des Vereins noch einmal in Erinnerung gerufen. Dabei fielen zahlreichen Gästen lustige Anekdoten dazu ein.

"Mitten in Höred - ein Verein, der Freude und Freunde macht". Der Slogan hätte nicht besser gewählt werden können, denn er trifft voll ins Schwarze. Diese Meinung vertrat Landrat Wilhelm Schneider, der gleichzeitig auch der Schirmherr der Veranstaltung war. "Die Sportfreunde können auf ihre 265 Mitglieder stolz sein", sagte der Landrat, "von denen das Jüngste gerade einmal drei Jahre und das Älteste stolze 92 Jahre alt ist." Schneider dankte auch allen Ehrenamtlichen, die maßgeblich zur Erfolgsgeschichte des Vereins beigetragen haben.

Nicht nur die Fußballabteilung mit ihren zwei Herrenmannschaften und der Juniorenabteilung, sondern auch die Gymnastikgruppe und Seniorensportgruppe des Vereins bereichern das sportliche und soziale Leben im Ort. Dessen war sich auch Bürgermeister Günther Werner sicher. In seinem Grußwort lobte das Stadtoberhaupt auch die Kooperation mit der JFG Haßfurter Maintal, denn auch dies sichere die Zukunft des Vereins und biete den Jugendlichen tolle Angebote und Erfolgserlebnisse.

Gerade noch rechtzeitig von einer Präsidiumssitzung in München kam BLSV-Bezirksvorsitzender Günther Jackl zum Festakt in den Haßfurter Stadtteil. Im allgemeinen Rückblick auf die Vergangenheit lobte Jackl zwar den technischen Fortschritt und bauliche Neuerungen, aber seiner Meinung nach ist in vielen Vereinen die Kameradschaft verloren gegangen. Er wünsche sich das Zusammengehörigkeitsgefühl wieder zurück und zeigte am Beispiel von Inklusionssportfesten und anderen Aktivitäten auf, dass der BLSV einiges dafür tut.

Auch vom Patenverein FSV Krum, dem SV Sylbach, FC Haßfurt, FSV Oberhohenried sowie der JFG Haßfurter Maintal und der Feuerwehr Unterhohenried hielten deren Vertreter Grußworte und drückten mit jeweils einem kleinen Geschenk ihre Verbundenheit zu den Unterhohenriedern aus.

"Der Verein steht und fällt mit dem außerordentlichen Engagement einzelner Mitglieder", stellte Vorsitzender Schnös fest. So wurden eine Frau und drei Männer zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Andrea Häußinger kocht seit bereits elf Jahren nach jedem Training für die Mannschaft, kümmert sich um die Vermietung des Saals und der Festhütte, ist sich aber auch nicht zu schade dafür, die Putzfrau zu spielen und für Sauberkeit und Ordnung zu sorgen. "Ihre Leistungen sind mit Geld nicht zu bezahlen, und sie tut alles dafür, dass sich Spieler, Mitglieder und Gäste bei uns wohlfühlen", lobte Schnös.

"Wenn meine Frau es macht, muss ich ja auch mitmachen", sagte ihr Ehemann Roland Häußinger, als auch er die Ehrenmitgliedschaft erhielt. Als Trainer und ehemaliger Kapitän ist er im Vereinsleben fest verankert. Als Spieler hat er die meisten Spiele überhaupt bestritten. Mit ins Leben gerufen hat Häußinger auch die A-Jugend, bei der er Betreuer ist und den Fahrdienst übernimmt. Bei der Sanierung des Gemeinschaftshauses war er "technischer Bauleiter", und ebenso wie seine Frau ist er seit elf Jahren nach jedem Training in der Gaststätte zu finden und dort für den Ausschank verantwortlich.

Als Hausmeister und "Mädchen für alles" hat sich Oswald Hierling große Verdienste erworben. Sonntags macht er den Ausschank, bei Arbeitseinsätzen ist er der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. Seit über 50 Jahren kämpft er an vorderster Front und erfüllt unkompliziert jede Bitte.

Als einen "Großen", nicht nur auf die Körpergröße bezogen, bezeichnete Schnös den ehemaligen Vorsitzenden Gerhard Veith. So ist er der Erfinder der jährlich stattfindenden T-Killa-Party, die weit über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt ist. Veith hat auch die Homepage des Vereins entworfen sowie als Architekt die Planungen für den neuen Sportplatz erstellt. Das größte und bedeutendste Projekt, bei dem Veith verantwortlich mitgewirkt hat, war jedoch im Jahr 2007 die Sanierung der alten Sportheimgaststätte zum Dorfgemeinschaftshaus. "Ohne Gerhard Veith und ohne die sehr gute Zusammenarbeit mit dem damaligen Bürgermeister und jetzigen Altbürgermeister Rudi Eck wäre unser Traum vom Gemeinschaftshaus nie in Erfüllung gegangen", hob Sven Schnös hervor.



Die geehrten Mitglieder der Sportfreunde Unterhohenried

25 Jahre Mitgliedschaft: Wolfgang Albert, Holger Dünninger, Peter Gerber, Elvira Häußinger, Stefan Heinisch, Dietmar Hertinger, Hubert Hierling, Matthias Manietta, Nicole Manietta, Christine Ott, Anni Pommer, Angelika Rother, Petra Schilling, Günter Schleicher, Martin Stephan, Wolfram Thaumüller, Stefan Zech



30 Jahre Anita Brandt, Franz Düring, Irmina Düring, Paula Fuchs, Clara Gerber, Wolfgang Gerber, Ralf Glückert, Walburga Glückert, Marion Griebel, Simone Griebel, Thomas Griebel, Edwin Hartling, Alfred Häußinger, Andrea Häußinger, Anni Henke, Peter Heusinger, Rita Hüfner, Monika Kempf, Hugo Krapf, Christian Lenhardt, Elfriede Lutz, Jürgen Lutz, Monika Lutz, Armin Manietta, Ursula Müller, Wolfgang Müller, Bernd Schirmer, Alfred Schneider, Gertrud Schneider, Werner Schneider, Antonie Schober, Rosalie Schober, Rainer Stephan, Heidi Veith, Bianka Willinger



40 Jahre Berthold Albert, Peter Glückert, Manfred Griebel, Werner Griebel, Lorenz Hahn, Jürgen Häußinger, Rainer Häußinger, Roland Häußinger, Franz-Josef Henneberger, Reinhard Hüfner, Eduard Kempf, Jürgen Kempf, Egon Kitzinger, Franz Lenhardt, Otto Lutz, Roland Müller, Lothar Roth, Roland Rother, Klaus Schleicher, Lothar Schober, Gerhard Veith, Egbert Wenzel, Friedrich Willinger



50 Jahre Bernhard Barthelmann, Johann Birner, Peter Brandt, Berthold Fuchs, Alfred Gerber, Eduard Gerber, Josef Gerber, Ludwig Henneberger, Josef Hierling, Oswald Hierling, Karl Kaupert, Heinrich Kempf, Winfried Löhr, Georg Lutz, Anton Schober, Manfred Stephan, Wolfgang Stephan, Gottfried Willinger



60 Jahre Emil Gerber, Arno Henneberger, Theo Kempf, Willi Schleicher, Josef Stephan, Heinrich Zech



70 Jahre Hermann Willinger



Ehrenmitglieder Andrea Häußinger, Roland Häußinger, Oswald Hierling, Gerhard Veith