Herausragende Ergebnisse gewürdigt

"Die Sportstätten in Sand brummen und sind immer belegt", stellte Bürgermeister Bernhard Ruß bei der Sportlerehrung fest. Dies sei auch kein Wunder, denn schließlich gibt es 13 sporttreibende Vereine mit 1670 aktiven Mitgliedern. Die Vereine in Sand haben eine lange Tradition, und bei den Gründungen von Vereinen für neue Sportarten seien die Sander im Landkreis immer vorne dabei gewesen. Und auch die Gemeinde leiste ihren Beitrag mit einer tollen Sporthalle und zusätzlich insgesamt über 35 000 Euro an Zuschüssen durch verbilligte Hallenmiete und die Jugendförderung. Mit einer Diaschau wurden noch einmal die Erfolge der leistungsstarken Sander hervorgehoben, ehe jeder Einzelne seine persönliche Urkunde aus den Händen des Bürgermeisters erhielt.

Insgesamt erreichten sieben Mannschaften herausragende Ergebnisse. Die Tanzgarde "Chillies" vom TV Sand belegte den zweiten Platz bei den bayerischen Meisterschaften in der Jugendklasse Gardetanz in der Disziplin "Marsch" und die Nachwuchssportler (Jahrgang 2010/11) der Geräteturner-Mannschaft, ebenfalls vom Turnverein, den ersten Platz beim Bayern-Pokal im Gerätturnen-Vierkampf. Die 1. und 2. Mannschaft des Schützenvereins Sand sowie die 2. und 3. Mannschaft des Sportkegelclubs "Alle Neun" Sand und auch die U 19-Mannschaft des FC Sand holten jeweils den Meistertitel in ihren Klassen.

Des Weiteren glänzten insgesamt 25 Einzelsportler mit ihren Leistungen. Jeweils auf dem Siegerpodest bei den Jahrgangsmeisterschaften des Turngaues Schweinfurt-Haßberge im Gerätturnen-Vierkampf standen vom TV Sand in ihren Altersklassen Laura Rippstein, Lars Heurich, Andreas Berninger, Lara Schmitt, Daniel Lentz, Mia Zettelmeier, Emilio Büttner, Sebastian Firsching, Jamie Wacker, Carla Zull, Emma Lechner, Anna Lentz und Sarah Krines (Kür). In der Disziplin Garde-Solotanz in der Hauptklasse bei den bayerischen Meisterschaften überzeugten Jessica Leisentritt mit dem zweiten und Lisa-Marie Sarré mit dem dritten Platz.

Marco List und David Flachsenberger vom Schützenverein Sand holten bei den Gaumeisterschaften einige vordere Plätzen in verschiedenen Disziplinen. Marianne Neeb wurde Erste bei den Bezirksmeisterschaften der Sportschützinnen in der Disziplin Auflage Damen. Mit Abstand die meisten Titel bei den Schützen errang Stefan Flachsenberger, so die dritten Plätze in den Disziplinen Armbrust 10 Meter, KK Liegend und KK 100 Meter, den zweiten Platz in der Disziplin Luftgewehr und den ersten Platz in der Disziplin Zimmerstutzen bei den Gaumeisterschaften sowie den dritten Platz in der Disziplin Zimmerstutzen und die zweiten Plätze in den Disziplinen Armbrust 10 Meter und KK 100 Meter bei den Schützen-Bezirksmeisterschaften. Außerdem wurde Flachsenberger Mannschaftsmeister mit der BSG Bergrheinfeld und Schützengaumeister in den Disziplinen Luftgewehr, Armbrust 10 Meter, KK Liegend, Zimmerstutzen und KK 100 Meter. Die zweiten Plätze in den Disziplinen KK 100 Meter und KK Liegend sowie die ersten Plätze in den Disziplinen Luftgewehr, Zimmerstutzen und Armbrust 10 Meter bei den Bezirksmeisterschaften holte der Sander genauso wie den fünften Platz in der Disziplin Armbrust 10 Meter und den dritten Platz in der Disziplin Zimmerstutzen bei den bayerischen und den fünften Platz in der Disziplin Zimmerstutzen bei den deutschen Meisterschaften der Sportschützen.

Zwei junge Sportler des Radfahrvereins Adler Sand räumten ebenfalls die Pokale ab. Simon Wahl machte jeweils den zweiten Platz beim Nachwuchs-Pokal Unterfranken Ost und beim Bayernpokal Unterfranken Ost im Einer-Kunstradfahren. Hannes Marquardt belegte jeweils die zweiten Plätze bei den Schülermeisterschaften im Bezirk Unterfranken Ost und beim Schüler-Bayernpokal sowie den ersten Platz beim Schüler-Nachwuchspokal Unterfranken Ost, jeweils im Einer-Kunstradfahren.

Aber auch die Sportkegler des SKK "Alle Neun" Sand ließen es so richtig krachen: Robin Klauer wurde Unterfränkischer, Nordbayerischer und Bayerischer Meister sowie Vierter bei den Deutschen Meisterschaften der Sportkegler mit der Auswahlmannschaft des KV Haßberge-Steigerwald in der Klasse U 18. Robert Neundörfer belegte den zweiten Platz bei den unterfränkischen Meisterschaften der Sportkegler in der Seniorenklasse. Pascal Österling wurde ebenfalls Unterfränkischer, Nordbayerischer und Bayerischer Meister sowie Vierter bei den Deutschen Meisterschaften der Sportkegler mit der Auswahlmannschaft des KV Haßberge-Steigerwald in der Klasse U 18. Daneben errang er noch den ersten Platz bei den unterfränkischen Meisterschaften mit der Jugendmannschaft von "Gut Holz" Zeil und den ersten Platz bei den Kreismeisterschaften Ost des KV Haßberge-Steigerwald sowie den zweiten Platz bei den unterfränkischen und den sechsten Platz bei den bayerischen Meisterschaften der Sportkegler, jeweils in der Klasse U 18.

In der Disziplin Judo gelang es Julian Thierstein von der SG Eltmann, bei den nordbayerischen Judo-Einzel-Meisterschaften den zweiten Platz zu belegen. Daneben wurde er Dritter bei den bayerischen Judo-Einzel-Meisterschaften in der Altersklasse U 15.